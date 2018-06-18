Напомним, что Татьяна мечтает родить еще одного ребенка, желательно сына, у фигуристки еще есть старшая дочь от предыдущего брака с Александром Жулиным.
Татьяна Навка повеселилась в парке аттракционов вместе с дочерью
Сегодня, 11:33
Известная фигуристка Татьяна Навка счастлива в браке с Дмитрием Песковым, у супругов подрастает очаровательная дочь Надежда.
Супруги много работают, поэтому для них совместные выходные - это редкость. На днях же Татьяна вместе с Дмитрием и дочкой решили отдохнуть в парке аттракционов, где с удовольствием катались, а позже поделились снимками в своем микроблоге.
Напомним, что Татьяна мечтает родить еще одного ребенка, желательно сына, у фигуристки еще есть старшая дочь от предыдущего брака с Александром Жулиным.
Напомним, что Татьяна мечтает родить еще одного ребенка, желательно сына, у фигуристки еще есть старшая дочь от предыдущего брака с Александром Жулиным.
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Ключевые слова: Татьяна Навка, Дмитрий Песков
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Количество просмотров: 1 612
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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