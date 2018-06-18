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Татьяна Навка повеселилась в парке аттракционов вместе с дочерью

Сегодня, 11:33
Известная фигуристка Татьяна Навка счастлива в браке с Дмитрием Песковым, у супругов подрастает очаровательная дочь Надежда.

Татьяна Навка повеселилась в парке аттракционов вместе с дочерью
Супруги много работают, поэтому для них совместные выходные - это редкость. На днях же Татьяна вместе с Дмитрием и дочкой решили отдохнуть в парке аттракционов, где с удовольствием катались, а позже поделились снимками в своем микроблоге.

Татьяна Навка повеселилась в парке аттракционов вместе с дочерью


Напомним, что Татьяна мечтает родить еще одного ребенка, желательно сына, у фигуристки еще есть старшая дочь от предыдущего брака с Александром Жулиным.

Татьяна Навка повеселилась в парке аттракционов вместе с дочерью

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Ключевые слова: Татьяна Навка, Дмитрий Песков

Количество просмотров: 1 612
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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