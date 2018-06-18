Татьяна Навка повеселилась в парке аттракционов вместе с дочерью

Супруги много работают, поэтому для них совместные выходные - это редкость. На днях же Татьяна вместе с Дмитрием и дочкой решили отдохнуть в парке аттракционов, где с удовольствием катались, а позже поделились снимками в своем микроблоге.Напомним, что Татьяна мечтает родить еще одного ребенка, желательно сына, у фигуристки еще есть старшая дочь от предыдущего брака с Александром Жулиным.