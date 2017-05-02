Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Земфира обратилась к поклонникам с неожиданной просьбой

Вчера, 20:21
Певица Земфира опубликовала обращение к фанатам.

Земфира обратилась к поклонникам с неожиданной просьбой
На личной страничке 41-летней исполнительницы Земфиры впервые появилось обращение к поклонникам - оно посвящено всем, кто зачастую переходит границы и любыми способами пытается добиться внимания певицы и установить с ней контакт.

Земфира обратилась к поклонникам с неожиданной просьбой


Всем известно, что звезда ведёт крайне закрытый образ жизни, поэтому такие попытки фанатов её, видимо, "достали": "Как это бывает — просыпаюсь, получаю письмо: "Привет, я расскажу тебе правду про тебя, я так люблю тебя, и даже если ты будешь не со мной, я все равно буду любить тебя (вот мой телефон). Я вытащу тебя из ямы, я буду твоим светом в окне, я, я, я. Жутко. Неприятно. Понятно, что не я одна являюсь "жертвой" ненормальных, помешанных людей, но говорить я могу только от своего имени. "Они" спали на коврике моей квартиры, писали мне по 50 писем в день, звонили по 4 часа подряд в дверь, и требовали, требовали. Выйди, открой, поговори, "ты не понимаешь". И даже те, с которыми, казалось у меня установились человеческие отношения, срывались. Требовали и атаковали. Я живу под этим прессом почти 20 лет, мне уже 41год. Что мне нужно? А что нужно человеку в 40+? Уважение. Личное пространство. Выбор. Спасибо" - написала Земфира.

Земфира обратилась к поклонникам с неожиданной просьбой

← Гоша Куценко опубликовал редкую фотог... Кэндис Свейнпол вновь стала мамой и по... →

Ключевые слова: Земфира

Количество просмотров: 8 398
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Снимок Земфиры в женственном наряде привел в восторг ее фанатов
Дочь Дмитрия Хворостовского пытается справиться с его утратой
Kristina Si пытается не обращать внимания на критику
Певица Слава поддержала своего избранника
Самое популярное за неделю

Кэндис Свейнпол вновь стала мамой и показала малыша Популярная модель Кэндис Свейнпол родила второго ребенка.
Земфира обратилась к поклонникам с неожиданной просьбой Певица Земфира опубликовала обращение к фанатам.
Гоша Куценко опубликовал редкую фотографию младшей дочери В прошлом году известный российский актер Гоша Куценко стал многодетным отцом.
Полуобнаженная Ольга Бузова поделилась снимком с нового проекта С каждым днем телеведущая и певица Ольга Бузова становится все популярнее.
Дима Билан сообщил радостную новость, но не стал делиться подробностями Популярный певец Дима Билан старается держать своих поклонников в курсе того, что происходит в его жизни.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.