Земфира обратилась к поклонникам с неожиданной просьбой

На личной страничке 41-летней исполнительницы Земфиры впервые появилось обращение к поклонникам - оно посвящено всем, кто зачастую переходит границы и любыми способами пытается добиться внимания певицы и установить с ней контакт.Всем известно, что звезда ведёт крайне закрытый образ жизни, поэтому такие попытки фанатов её, видимо, "достали": "Как это бывает — просыпаюсь, получаю письмо: "Привет, я расскажу тебе правду про тебя, я так люблю тебя, и даже если ты будешь не со мной, я все равно буду любить тебя (вот мой телефон). Я вытащу тебя из ямы, я буду твоим светом в окне, я, я, я. Жутко. Неприятно. Понятно, что не я одна являюсь "жертвой" ненормальных, помешанных людей, но говорить я могу только от своего имени. "Они" спали на коврике моей квартиры, писали мне по 50 писем в день, звонили по 4 часа подряд в дверь, и требовали, требовали. Выйди, открой, поговори, "ты не понимаешь". И даже те, с которыми, казалось у меня установились человеческие отношения, срывались. Требовали и атаковали. Я живу под этим прессом почти 20 лет, мне уже 41год. Что мне нужно? А что нужно человеку в 40+? Уважение. Личное пространство. Выбор. Спасибо" - написала Земфира.