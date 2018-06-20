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Алиса Аршавина поделилась фотографиями с отдыха с семьей

Сегодня, 12:00
Известный футболист Андрей Аршавин после расставания с матерью троих детей Юлией Барановской узаконил отношения с возлюбленной Алисой Казьминой.

Алиса Аршавина поделилась фотографиями с отдыха с семьей
У супругов подрастает общая дочь Есения, а также у Алисы есть двое детей от экс-супруга. На днях женщина опубликовала в своем микроблоге фотографии, где они всей семьей веселятся в парке развлечений.

Алиса Аршавина поделилась фотографиями с отдыха с семьей


«Поединок на равных. Любимые мои мужчины», - подписала Алиса совместный снимок супруга и сына.

Некоторые подписчики заметили, что Андрей мало времени уделяет родным детям от бывшей жены, посчитав, что лучше бы он с ними почаще играл.

Алиса Аршавина поделилась фотографиями с отдыха с семьей

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Ключевые слова: Алиса Аршавина, Андрей Аршавин

Количество просмотров: 1 781
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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