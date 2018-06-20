Алиса Аршавина поделилась фотографиями с отдыха с семьей

У супругов подрастает общая дочь Есения, а также у Алисы есть двое детей от экс-супруга. На днях женщина опубликовала в своем микроблоге фотографии, где они всей семьей веселятся в парке развлечений.«Поединок на равных. Любимые мои мужчины», - подписала Алиса совместный снимок супруга и сына.Некоторые подписчики заметили, что Андрей мало времени уделяет родным детям от бывшей жены, посчитав, что лучше бы он с ними почаще играл.