Венцеслав Венгржановский стал практически не узнаваем

После ухода из телепроекта "Дом-2" Венцеслав Венгржановский практически пропал, о нем ничего не было слышно.

На днях же в микроблоге участника реалити-шоу Ильи Яббарова появилась фотография, на которой он позирует вместе с Венцеславым. Причем можно заметить, что экс-участник сильно изменился, он набрал вес и побрился практически на лысо."Легенда "Дома-2". Вам нравится Венчик? Хотели, чтобы он вернулся на проект?", – подписал фото Илья.Фанаты телепроекта отрицательно отреагировали на изменения во внешности Венцеслава.