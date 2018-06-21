Венцеслав Венгржановский стал практически не узнаваем

На днях же в микроблоге участника реалити-шоу Ильи Яббарова появилась фотография, на которой он позирует вместе с Венцеславым. Причем можно заметить, что экс-участник сильно изменился, он набрал вес и побрился практически на лысо.
"Легенда "Дома-2". Вам нравится Венчик? Хотели, чтобы он вернулся на проект?", – подписал фото Илья.
Фанаты телепроекта отрицательно отреагировали на изменения во внешности Венцеслава.
Ключевые слова: Венцеслав Венгржановский
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Кадр из программы
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