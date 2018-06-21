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Венцеслав Венгржановский стал практически не узнаваем

Сегодня, 09:29
После ухода из телепроекта "Дом-2" Венцеслав Венгржановский практически пропал, о нем ничего не было слышно.

Венцеслав Венгржановский стал практически не узнаваем
На днях же в микроблоге участника реалити-шоу Ильи Яббарова появилась фотография, на которой он позирует вместе с Венцеславым. Причем можно заметить, что экс-участник сильно изменился, он набрал вес и побрился практически на лысо.

Венцеслав Венгржановский стал практически не узнаваем


"Легенда "Дома-2". Вам нравится Венчик? Хотели, чтобы он вернулся на проект?", – подписал фото Илья.

Фанаты телепроекта отрицательно отреагировали на изменения во внешности Венцеслава.

Венцеслав Венгржановский стал практически не узнаваем

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Ключевые слова: Венцеслав Венгржановский

Количество просмотров: 1 404
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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