Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ольга Бузова считает, что лишь на новом шоу сможет найти любовь

Сегодня, 09:49
Полтора года назад телеведущая и певица Ольга Бузова оформила развод с супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым.

Ольга Бузова считает, что лишь на новом шоу сможет найти любовь
Некоторое время назад была обнародована информация о том, что Ольга станет героиней нового шоу, в котором будет искать любовь. После развода Бузова так и не смогла обрести счастье.

Ольга Бузова считает, что лишь на новом шоу сможет найти любовь


«Ситуация с разводом меня надломила. В моей жизни только ­работа… Поэтому и возникла идея этого проекта — у меня просто нет другого выхода… И как бы меня ни любили поклонники — это не мужская любовь. А мне хочется просто прижаться к родному человеку, вдыхать мужской аромат, ощущать объятия сильных рук и понимать, что есть человек, который взял за меня ответственность», — поведала Ольга журналу "7 дней".

Напомним, что недавно телеведущая рассказала, что уже успела познакомиться с претендентами на ее сердце.

Ольга Бузова считает, что лишь на новом шоу сможет найти любовь

← Внешний вид Ирины Салтыковой восхитил...

Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 338
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Ольга Бузова познакомилась с теми, кто будет бороться за ее сердце
Ольга Бузова оскорбила экс-супруга
Ольга Бузова нашла месяц в своем плотном графике для поиска нового мужа
Ольга Бузова будет искать вторую половинку в шоу "Холостяк"
Самое популярное за неделю

Ольга Бузова считает, что лишь на новом шоу сможет найти любовь Полтора года назад телеведущая и певица Ольга Бузова оформила развод с супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым.
Внешний вид Ирины Салтыковой восхитил ее фанатов 52-летняя певица Ирина Салтыкова наслаждается отдыхом в Италии.
Кети Топурия продемонстрировала идеальную фигуру в бикини В настоящее время солистка популярной группы А-Студио Кети Топурия находится на отдыхе.
Венцеслав Венгржановский стал практически не узнаваем После ухода из телепроекта "Дом-2" Венцеслав Венгржановский практически пропал, о нем ничего не было слышно.
Виктория Лопырева заставила всех говорить о воссоединении с Федором Смоловым Недавно в микроблоге Виктории Лопыревой появилась фотография, которая вызвала активные обсуждения среди ее подписчиков.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.