Ольга Бузова считает, что лишь на новом шоу сможет найти любовь

«Ситуация с разводом меня надломила. В моей жизни только работа… Поэтому и возникла идея этого проекта — у меня просто нет другого выхода… И как бы меня ни любили поклонники — это не мужская любовь. А мне хочется просто прижаться к родному человеку, вдыхать мужской аромат, ощущать объятия сильных рук и понимать, что есть человек, который взял за меня ответственность», — поведала Ольга журналу "7 дней".
Напомним, что недавно телеведущая рассказала, что уже успела познакомиться с претендентами на ее сердце.