Ольга Бузова считает, что лишь на новом шоу сможет найти любовь

Некоторое время назад была обнародована информация о том, что Ольга станет героиней нового шоу, в котором будет искать любовь. После развода Бузова так и не смогла обрести счастье.«Ситуация с разводом меня надломила. В моей жизни только ­работа… Поэтому и возникла идея этого проекта — у меня просто нет другого выхода… И как бы меня ни любили поклонники — это не мужская любовь. А мне хочется просто прижаться к родному человеку, вдыхать мужской аромат, ощущать объятия сильных рук и понимать, что есть человек, который взял за меня ответственность», — поведала Ольга журналу "7 дней".Напомним, что недавно телеведущая рассказала, что уже успела познакомиться с претендентами на ее сердце.