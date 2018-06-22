Ксения Собчак откровенно рассказала о своих взаимоотношениях с Максимом Виторганом

На днях в микроблоге Ксении появилась фотография, на которой она запечатлена с мужем. В подписи к снимку Собчак процитировала отрывок из книги Айны Рэнд «Атлант расправил плечи».«Все очень просто. Если ты говоришь прекрасной женщине, что она прекрасна, что ты ей даешь? Это не более чем факт, и он тебе ничего не стоил. Любить женщину за ее достоинства бессмысленно. Она заслужила это. Это плата, а не дар. А вот любить женщину за ее пороки — это и есть настоящий дар, потому что она не заслуживает этого. Любить ее за ее пороки, значит осквернить ради нее все понятия о добродетели, и это является истинной данью любви, потому что ты приносишь в жертву свою совесть, свой разум, свою честность и свое неоценимое самоуважение. (с)», - написала Собчак.Многие пользователи Сети решили, что таким образом телеведущая решила немного рассказать о своих взаимоотношениях с мужем.