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Ксения Собчак откровенно рассказала о своих взаимоотношениях с Максимом Виторганом

Сегодня, 09:20
Телеведущая Ксения Собчак не любит распространяться о своей личной жизни с супругом Максимом Виторганом.

Ксения Собчак откровенно рассказала о своих взаимоотношениях с Максимом Виторганом
На днях в микроблоге Ксении появилась фотография, на которой она запечатлена с мужем. В подписи к снимку Собчак процитировала отрывок из книги Айны Рэнд «Атлант расправил плечи».

Ксения Собчак откровенно рассказала о своих взаимоотношениях с Максимом Виторганом


«Все очень просто. Если ты говоришь прекрасной женщине, что она прекрасна, что ты ей даешь? Это не более чем факт, и он тебе ничего не стоил. Любить женщину за ее достоинства бессмысленно. Она заслужила это. Это плата, а не дар. А вот любить женщину за ее пороки — это и есть настоящий дар, потому что она не заслуживает этого. Любить ее за ее пороки, значит осквернить ради нее все понятия о добродетели, и это является истинной данью любви, потому что ты приносишь в жертву свою совесть, свой разум, свою честность и свое неоценимое самоуважение. (с)», - написала Собчак.

Многие пользователи Сети решили, что таким образом телеведущая решила немного рассказать о своих взаимоотношениях с мужем.

Ксения Собчак откровенно рассказала о своих взаимоотношениях с Максимом Виторганом

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Ключевые слова: Ксения Собчак, Максим Виторган

Количество просмотров: 1 963
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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