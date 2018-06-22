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Джастин Теру заявил, что до сих пор не оправился после развода

Сегодня, 10:02
Зимой этого года Джастин Теру и Дженнифер Энистон оформили развод спустя два года после свадьбы.

Джастин Теру заявил, что до сих пор не оправился после развода
После этого Джастину приписывают многочисленные романы, но он на эти слухи никак не реагирует. И лишь недавно в интервью Теру признался, что до сих пор не может оправиться после развода.

Джастин Теру заявил, что до сих пор не оправился после развода


«Сомнение — это хорошо. Мы все сомневаемся, когда начинаем что-то новое. Сомнение мотивирует и помогает нам стараться сделать лучше. Я часто сомневаюсь, но и веры не теряю. Как справляюсь с сомнениями? Притворяюсь, что не сомневаюсь в себе… Когда чувствую, что зашел в тупик и застрял в какой-то ситуации, не забываю, что даже из этого опыта можно почерпнуть что-то стоящее. Плохой опыт поучителен», — заявил Теру.

Стоит отметить, что в Сети активно обсуждают отношения Джастина с Сиенной Миллер, с которой он много времени проводит вместе.

Джастин Теру заявил, что до сих пор не оправился после развода

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Ключевые слова: Джастин Теру, Дженнифер Энистон, Сиенна Миллер

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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