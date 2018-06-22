Джастин Теру заявил, что до сих пор не оправился после развода

«Сомнение — это хорошо. Мы все сомневаемся, когда начинаем что-то новое. Сомнение мотивирует и помогает нам стараться сделать лучше. Я часто сомневаюсь, но и веры не теряю. Как справляюсь с сомнениями? Притворяюсь, что не сомневаюсь в себе… Когда чувствую, что зашел в тупик и застрял в какой-то ситуации, не забываю, что даже из этого опыта можно почерпнуть что-то стоящее. Плохой опыт поучителен», — заявил Теру.
Стоит отметить, что в Сети активно обсуждают отношения Джастина с Сиенной Миллер, с которой он много времени проводит вместе.