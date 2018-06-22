Джонни Депп после развода с Эмбер Херд ушел в запой

«По утрам я вливал в себя водку и садился за печатную машинку. Я печатал до тех пор, пока слезы не застилали мне глаза так, что я переставал видеть страницу. Я пытался понять, чем заслужил все это, что сделал не так. Я пытался быть добрым ко всем, помогал окружающим, быть правдивым и честным. Правда — самое главное для меня. И все равно случило то, что случилось», — заявил актер.
Стоит отметить, что роман между Джонни и Эмбер закрутился после съемок в картине "Ромовый дневник". В 2015 году они сыграли свадьбу, но спустя два года развелись.