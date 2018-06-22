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Джонни Депп после развода с Эмбер Херд ушел в запой

Сегодня, 10:12
Развод знаменитого актера Джонни Деппа с Эмбер Херд обернулся скандалом, она обвинила его в побоях, в результате отсудила у него немало денег.

Джонни Депп после развода с Эмбер Херд ушел в запой
Многие поклонники заметили, что после развода Джонни стал плохо выглядеть и заметно постарел. Недавно в интервью Депп признался, что после расставания с Эмбер он нашел утешение в выпивке.

Джонни Депп после развода с Эмбер Херд ушел в запой


«По утрам я вливал в себя водку и садился за печатную машинку. Я печатал до тех пор, пока слезы не застилали мне глаза так, что я переставал видеть страницу. Я пытался понять, чем заслужил все это, что сделал не так. Я пытался быть добрым ко всем, помогал окружающим, быть правдивым и честным. Правда — самое главное для меня. И все равно случило то, что случилось», — заявил актер.

Стоит отметить, что роман между Джонни и Эмбер закрутился после съемок в картине "Ромовый дневник". В 2015 году они сыграли свадьбу, но спустя два года развелись.

Джонни Депп после развода с Эмбер Херд ушел в запой

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Ключевые слова: Джонни Депп, Эмбер Херд

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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