Альбина Джанабаева продемонстрировала свои чувства к Валерию Меладзе на фото

Одной из первых исполнителя поздравила его супруга, певица Альбина Джанабаева. Она опубликовала редкий совместный снимок вместе с мужем, умилив пользователей Сети.«С Днем рождения!» - коротко подписала фотографию Альбина.Напомним, что у супругов подрастают два сына. Пара не любит распространяться о своей личной жизни, практически не публикуя семейные снимки, поэтому их фотографии воспринимаются фанатами на "ура".