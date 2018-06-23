Альбина Джанабаева продемонстрировала свои чувства к Валерию Меладзе на фото

Сегодня, 23 июня, поздравления с днем рождения принимал популярный певец Валерий Меладзе, который отметил 52-летие.
Одной из первых исполнителя поздравила его супруга, певица Альбина Джанабаева. Она опубликовала редкий совместный снимок вместе с мужем, умилив пользователей Сети.
«С Днем рождения!» - коротко подписала фотографию Альбина.
Напомним, что у супругов подрастают два сына. Пара не любит распространяться о своей личной жизни, практически не публикуя семейные снимки, поэтому их фотографии воспринимаются фанатами на "ура".
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