Влад Топалов попытался оправдаться за свои слова о полной девушке

На днях в микроблоге исполнителя появилась фотография на фоне полной девушки, и он позволил себе резкое высказывание в ее адрес. Такие слова шокировали поклонников артиста, поэтому Влад поспешил оправдаться.«Я бы хотел немного ситуацию обсудить. Я сам страшно толстый и, к сожалению, обжора. Именно поэтому я и убиваюсь в зале по несколько часов каждый день! Неделями голодаю, чтобы потом все же позволить себе нормально отъесться, как мы, наверняка, все любим. Я ни в коем случае не собирался никого обижать. Я сам точно такой же! Но! Простите меня за мою позицию, но я считаю, что женщина обязана хорошо выглядеть! Быть матерью и женой - две главные функции женщины, данные ей Богом и природой. Так меня воспитывали с детства, и у меня достаточно примеров, когда женщины стараются и трудятся, чтобы соответствовать этому.Я всегда смело говорил и говорю о своих недостатках, и их совсем не боюсь. Не считаю себя идеальным. Наоборот, совсем! И знаю, что если поставить задачу, то всегда можно ее достигнуть, пусть и не всегда легко. Нам всем каждый день приходиться бороться с самими собой, чтобы быть в форме. Не только внешне. И вы все это знаете. И да, я считаю, что если есть проблемы с весом, то их надо устранять, а не заедать. Я уважаю всех и никого не учу. У всех своя позиция и свой взгляд на жизнь. Я просто поделился с вами своей точкой зрения, от которой отказываться, простите, не буду», – заявил музыкант.Но слова Топалова не успокоили его поклонников, которые продолжили оставлять ему негативные комментарии.