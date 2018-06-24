Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Влад Топалов попытался оправдаться за свои слова о полной девушке

Вчера, 11:48
Популярный певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко в настоящее время находятся в Лондоне, где проводят свой отпуск.

Влад Топалов попытался оправдаться за свои слова о полной девушке
На днях в микроблоге исполнителя появилась фотография на фоне полной девушки, и он позволил себе резкое высказывание в ее адрес. Такие слова шокировали поклонников артиста, поэтому Влад поспешил оправдаться.

«Я бы хотел немного ситуацию обсудить. Я сам страшно толстый и, к сожалению, обжора. Именно поэтому я и убиваюсь в зале по несколько часов каждый день! Неделями голодаю, чтобы потом все же позволить себе нормально отъесться, как мы, наверняка, все любим. Я ни в коем случае не собирался никого обижать. Я сам точно такой же! Но! Простите меня за мою позицию, но я считаю, что женщина обязана хорошо выглядеть! Быть матерью и женой - две главные функции женщины, данные ей Богом и природой. Так меня воспитывали с детства, и у меня достаточно примеров, когда женщины стараются и трудятся, чтобы соответствовать этому.

Влад Топалов попытался оправдаться за свои слова о полной девушке


Я всегда смело говорил и говорю о своих недостатках, и их совсем не боюсь. Не считаю себя идеальным. Наоборот, совсем! И знаю, что если поставить задачу, то всегда можно ее достигнуть, пусть и не всегда легко. Нам всем каждый день приходиться бороться с самими собой, чтобы быть в форме. Не только внешне. И вы все это знаете. И да, я считаю, что если есть проблемы с весом, то их надо устранять, а не заедать. Я уважаю всех и никого не учу. У всех своя позиция и свой взгляд на жизнь. Я просто поделился с вами своей точкой зрения, от которой отказываться, простите, не буду», – заявил музыкант.

Но слова Топалова не успокоили его поклонников, которые продолжили оставлять ему негативные комментарии.

Влад Топалов попытался оправдаться за свои слова о полной девушке

← Альбина Джанабаева продемонстрировал... Ксения Собчак рассказала, почему до си... →

Ключевые слова: Влад Топалов

Количество просмотров: 3 354
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Влад Топалов негативно высказался о полных людях
Влад Топалов заставил снова всех говорить о его романе с Региной Тодоренко
Влад Топалов готов сочетаться узами брака со своей возлюбленной
Влад Топалов раскрыл причину расставания с женой
Самое популярное за неделю

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно сочетались узами брака Недавно западные таблоиды распространили информацию о свадьбе популярной певицы Майли Сайрус и актера Лиама Хемсворта.
Анастасия Шубская и Александр Овечкин привели в восторг фанатов совместным выходом в свет В скором времени Анастасия Шубская собирается родить своему супругу, хоккеисту Александру Овечкину, долгожданного ребенка.
Рози Хантингтон-Уайтли порадовала редкой фотографией с Джейсоном Стэтхэмом Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм не любят распространяться о своей личной жизни, поэтому семейные снимки в их микроблоге - это редкость.
Хайди Клум поделилась эротичным снимком из кровати с молодым избранником В настоящее время знаменитая модель Хайди Клум счастлива в отношениях с молодым избранником, певцом Томом Каулитцом.
Иван Жидков не собирается прощать экс-избранницу Осенью прошлого года возлюбленная актера Ивана Жидкова Лилия Соловьева подарила ему долгожданного сына.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.