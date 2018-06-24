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Анастасия Волочкова с любовью вспоминает о бывшем избраннике

Вчера, 12:13
Балерина Анастасия Волочкова часто делится с поклонниками новостями из личной жизни.

Анастасия Волочкова с любовью вспоминает о бывшем избраннике
Недавно же она в передаче "Однажды" показала свою недвижимость и вспомнила о своем романе с Сулейманом Керимовым. Анастасия шокировала своим высказыванием о том, что до сих пор влюблена в него.

Анастасия Волочкова с любовью вспоминает о бывшем избраннике


«С этой квартирой много судебных процессов связано. Когда я ушла из отношений с Сулейманом, он попытался забрать эту квартиру отнять. Этот судебный процесс длился три года. Я столько потратила времени, сил и души своей… мне эта квартира дорога тем, что с ней связаны отношения с человеком, которым я посвятила всю себя и настолько это все свято… Я до сих пор люблю этого человека… грандиозно. Но стала я инициатором завершения этих отношений. И что это повлекло за собой. Человек стал мстить», - делится Волочкова.

Напомним, что лишь недавно Анастасия рассталась с бойфрендом, программистом Михаилом, но уже нашла новую любовь.

Анастасия Волочкова с любовью вспоминает о бывшем избраннике

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 4 394
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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