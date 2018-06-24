Анастасия Волочкова с любовью вспоминает о бывшем избраннике

Недавно же она в передаче "Однажды" показала свою недвижимость и вспомнила о своем романе с Сулейманом Керимовым. Анастасия шокировала своим высказыванием о том, что до сих пор влюблена в него.«С этой квартирой много судебных процессов связано. Когда я ушла из отношений с Сулейманом, он попытался забрать эту квартиру отнять. Этот судебный процесс длился три года. Я столько потратила времени, сил и души своей… мне эта квартира дорога тем, что с ней связаны отношения с человеком, которым я посвятила всю себя и настолько это все свято… Я до сих пор люблю этого человека… грандиозно. Но стала я инициатором завершения этих отношений. И что это повлекло за собой. Человек стал мстить», - делится Волочкова.Напомним, что лишь недавно Анастасия рассталась с бойфрендом, программистом Михаилом, но уже нашла новую любовь.