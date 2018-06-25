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Юлия Савичева поделилась снимком из детства

Сегодня, 10:51
На днях в микроблоге популярной певицы Юлии Савичевой появилась фотография, которая произвела фурор среди ее поклонников.

Юлия Савичева поделилась снимком из детства
Исполнительница поздравила свою маму с днем рождения и поделилась раритетным снимком, на котором она в детском возрасте запечатлена с родительницей.

Юлия Савичева поделилась снимком из детства


«Все проходят период конфликтов, споров и непонимания с родителями. Особенно в подростковом возрасте. И именно в этот день, в день рождения моей мамы, я хочу извиниться за все слова, которые ненароком, вгорячах, говорила родителям, за то, что в какой-то момент не верила их словам, что была резкой. После появления Ани многое становится понятным, а особенно ощущение переживания за семью, за будущее собственного ребенка. Мама, я хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы ты не болела. Ты у меня такая молодая, интеллигентная, энергичная и красивая! Постараюсь не расстраивать тебя по пустякам. Я всегда рядом. Ты самая лучшая для меня. Я тебя очень люблю. С Днем Рождения!» — написала под фотографией Савичева.

Пользователи Сети восхитились архивной фотографией Юлии и заметили, что она очень похожа на свою маму.

Юлия Савичева поделилась снимком из детства

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Ключевые слова: Юлия Савичева

Количество просмотров: 3 523
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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