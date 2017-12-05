Беременная Кейт Хадсон показала фигуру в бикини

38-летняя голливудская звезда Кейт Хадсон ожидает появления на свет третьего ребенка. Актриса уже воспитывает двоих сыновей от предыдущих отношений с рок-музыкантом Крисом Робинсоном и лидером коллектива Muse Мэттью Беллами. Отцом будущего малыша Хадсон является её жених Дэнни Фудзикава - они с детства были хорошими друзьями, роман же пары начался весной прошлого года."Полагаю, бикини у меня очень милое" - подписала Кейт свежее фото с отдыха. Из-за внушительного размера животика дизайн купальника актрисы так и остался тайной для её подписчиков.