"Полагаю, бикини у меня очень милое" - подписала Кейт свежее фото с отдыха. Из-за внушительного размера животика дизайн купальника актрисы так и остался тайной для её подписчиков.
Беременная Кейт Хадсон показала фигуру в бикини
Сегодня, 04:00
Беременная актриса Кейт Хадсон отправилась на отдых в Грецию.
38-летняя голливудская звезда Кейт Хадсон ожидает появления на свет третьего ребенка. Актриса уже воспитывает двоих сыновей от предыдущих отношений с рок-музыкантом Крисом Робинсоном и лидером коллектива Muse Мэттью Беллами. Отцом будущего малыша Хадсон является её жених Дэнни Фудзикава - они с детства были хорошими друзьями, роман же пары начался весной прошлого года.
"Полагаю, бикини у меня очень милое" - подписала Кейт свежее фото с отдыха. Из-за внушительного размера животика дизайн купальника актрисы так и остался тайной для её подписчиков.
"Полагаю, бикини у меня очень милое" - подписала Кейт свежее фото с отдыха. Из-за внушительного размера животика дизайн купальника актрисы так и остался тайной для её подписчиков.
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Ключевые слова: Кейт Хадсон
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Количество просмотров: 3 107
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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