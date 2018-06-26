Фанаты ужаснулись неумелому эротическому танцу Саши Черно

В последнее время девушка усердно пытается сбросить лишние килограммы и у нее уже есть какие-то результаты. На днях Черно решила исполнить танец на пилоне, но у нее ничего не получилось.«Вызывает чувство брезгливости. Что-то как-то фу!», «Просто кошмар. Если это секси, то только для слепого», «Она клоун вместо Венца», «Вот бывают девушки с лишним весом, но они умеют выглядеть аппетитно и привлекательно, но здесь конец света, конечно», «Как это развидеть?», «Нет, не зря она переживала, что она, как кусок сала рядом с шестом! Так и есть», — возмущаются пользователи Сети.Напомним, что Саша готовится к свадьбе с возлюбленным Иосифом Оганесяном, который старается поддерживать любимую во всем.