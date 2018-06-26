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Фанаты ужаснулись неумелому эротическому танцу Саши Черно

Сегодня, 09:22
Участница главной телестройки страны Саша Черно знает, как заставить всех говорить о себе.

Фанаты ужаснулись неумелому эротическому танцу Саши Черно
В последнее время девушка усердно пытается сбросить лишние килограммы и у нее уже есть какие-то результаты. На днях Черно решила исполнить танец на пилоне, но у нее ничего не получилось.

Фанаты ужаснулись неумелому эротическому танцу Саши Черно


«Вызывает чувство брезгливости. Что-то как-то фу!», «Просто кошмар. Если это секси, то только для слепого», «Она клоун вместо Венца», «Вот бывают девушки с лишним весом, но они умеют выглядеть аппетитно и привлекательно, но здесь конец света, конечно», «Как это развидеть?», «Нет, не зря она переживала, что она, как кусок сала рядом с шестом! Так и есть», — возмущаются пользователи Сети.

Напомним, что Саша готовится к свадьбе с возлюбленным Иосифом Оганесяном, который старается поддерживать любимую во всем.

Фанаты ужаснулись неумелому эротическому танцу Саши Черно

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Ключевые слова: Саша Черно

Количество просмотров: 2 067
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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