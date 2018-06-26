На мероприятие Ксения надела зеленое платье с пышной юбкой и баской под грудью. Наряд совершенно не подходил телеведущей и создал эффект округлившегося живота.
Очередной наряд Ксении Собчак спровоцировал новую волну слухов о ее беременности
Сегодня, 09:35
Недавно телеведущая Ксения Собчак заявила, что за последнее время набрала лишнего веса, поэтому теперь старается похудеть.
Но многие пользователи Сети считают, что лишние килограммы связаны с ее второй беременностью. А недавний выход в свет Собчак лишь подтвердил это предположение. Ксения вместе с супругом Максимом Виторганом вела благотворительный фестиваль «Настроение — лето», который проходил в Москве.
На мероприятие Ксения надела зеленое платье с пышной юбкой и баской под грудью. Наряд совершенно не подходил телеведущей и создал эффект округлившегося живота.
На мероприятие Ксения надела зеленое платье с пышной юбкой и баской под грудью. Наряд совершенно не подходил телеведущей и создал эффект округлившегося живота.
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Ключевые слова: Ксения Собчак
Количество просмотров: 2 587
Количество просмотров: 2 587
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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