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Очередной наряд Ксении Собчак спровоцировал новую волну слухов о ее беременности

Сегодня, 09:35
Недавно телеведущая Ксения Собчак заявила, что за последнее время набрала лишнего веса, поэтому теперь старается похудеть.

Очередной наряд Ксении Собчак спровоцировал новую волну слухов о ее беременности
Но многие пользователи Сети считают, что лишние килограммы связаны с ее второй беременностью. А недавний выход в свет Собчак лишь подтвердил это предположение. Ксения вместе с супругом Максимом Виторганом вела благотворительный фестиваль «Настроение — лето», который проходил в Москве.

Очередной наряд Ксении Собчак спровоцировал новую волну слухов о ее беременности


На мероприятие Ксения надела зеленое платье с пышной юбкой и баской под грудью. Наряд совершенно не подходил телеведущей и создал эффект округлившегося живота.

Очередной наряд Ксении Собчак спровоцировал новую волну слухов о ее беременности

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Ключевые слова: Ксения Собчак

Количество просмотров: 2 587
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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