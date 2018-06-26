Очередной наряд Ксении Собчак спровоцировал новую волну слухов о ее беременности

Но многие пользователи Сети считают, что лишние килограммы связаны с ее второй беременностью. А недавний выход в свет Собчак лишь подтвердил это предположение. Ксения вместе с супругом Максимом Виторганом вела благотворительный фестиваль «Настроение — лето», который проходил в Москве.На мероприятие Ксения надела зеленое платье с пышной юбкой и баской под грудью. Наряд совершенно не подходил телеведущей и создал эффект округлившегося живота.