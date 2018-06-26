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Фотография Ренаты Литвиновой с большим количеством украшений удивила ее поклонников

Сегодня, 09:46
На днях в микроблоге известной актрисы Ренаты Литвиновой появились фотографии, которые вызвали неоднозначную реакцию пользователей Сети.

Фотография Ренаты Литвиновой с большим количеством украшений удивила ее поклонников
На фотографиях Рената запечатлена в бриллиантовых серьгах и колье, причем в подписи она указала, что находится на даче. Такое хвастовство удивило ее фолловеров, хотя некоторые посчитали, что Рената, как всегда, великолепна.

Фотография Ренаты Литвиновой с большим количеством украшений удивила ее поклонников


«Я тоже на даче всегда колье надеваю!», «Только у Ренаты может быть на треть фото бриллиантовое колье и подпись «дача», «Всем бы так на даче ходить», - пишут фолловеры актрисы.

Рената придерживается своего богемного образа, за что ее поклонники и любят.

Фотография Ренаты Литвиновой с большим количеством украшений удивила ее поклонников

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Ключевые слова: Рената Литвинова

Количество просмотров: 4 004
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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