Фотография Ренаты Литвиновой с большим количеством украшений удивила ее поклонников

На фотографиях Рената запечатлена в бриллиантовых серьгах и колье, причем в подписи она указала, что находится на даче. Такое хвастовство удивило ее фолловеров, хотя некоторые посчитали, что Рената, как всегда, великолепна.«Я тоже на даче всегда колье надеваю!», «Только у Ренаты может быть на треть фото бриллиантовое колье и подпись «дача», «Всем бы так на даче ходить», - пишут фолловеры актрисы.Рената придерживается своего богемного образа, за что ее поклонники и любят.