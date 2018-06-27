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Дмитрий Шепелев не может скрыть счастья в связи с покупкой питомца

Сегодня, 09:33
На днях в микроблоге известного телеведущего Дмитрия Шепелева появилась фотография с пушистой собакой.

Дмитрий Шепелев не может скрыть счастья в связи с покупкой питомца
Дмитрий признается, что с детства мечтал о питомце и вот наконец-то осуществил мечту. Но вот его сын Платон сначала не принял собаку, но позже привык к ней, хотя заявил, что ухаживать за ней не будет.

Дмитрий Шепелев не может скрыть счастья в связи с покупкой питомца


«Покупай, но ухаживать за ней будешь сам!» - сказал сын. Характер, да?! Потом смягчился. «Ладно, давай заведем, но я убирать за ней не буду!» На самом деле, конечно, он рад собаке и хочет быть ее хозяином. И я рад, потому что мне нравится, когда дети растут с домашним животным. У меня в детстве собаки не было. Первый раз в жизни я пошел гулять со щенком, когда мне было 28 лет! Ощущение, как от нетерпения он натягивает поводок, чтобы поскорей сорваться и умчаться: счастье бежать за ним по траве, подбадривать: «Ищи!», а потом, испугавшись, что пропадет, кричать: «Ко мне!», мыть потом его с шампунем и гладить, когда он спит, а лапы бегут во сне - я запомнил этот день на всю жизнь. И пусть сейчас питомец совсем домашний, не охотничий, куда уж там! Но все равно радость неописуемая. Назвали ее Лу!» - поведал Шепелев.

Дмитрий не устает восхищать поклонников своей заботой о сыне, он старается проводить с ним все свободное время.

Дмитрий Шепелев не может скрыть счастья в связи с покупкой питомца

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Ключевые слова: Дмитрий Шепелев

Количество просмотров: 2 964
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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