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Андрей Чуев обрушился с оскорблениями на тех, кто негативно высказался о его жене

Сегодня, 10:41
Бывший участник главной телестройки страны Андрей Чуев счастлив в браке со своей возлюбленной Викторией Морозовой.

Андрей Чуев обрушился с оскорблениями на тех, кто негативно высказался о его жене
Андрей всегда подчеркивает красоту своей супруги, но вот подписчики не поддерживаеют его мнение. Они нередко критикуют Викторию, и на днях Андрей решил ответить обидчикам жены.

«Еще раз убеждаюсь, что в нашей стране очень много людей, которые пукнут в воздух, и смеются втихаря, а когда понимают, что себе под нос напердели, сразу жаловаться бегут, что, мол, срут все, где попало. Вот так и получилось, когда я пост про «красоту не писанную выложил» с фото этой «красоты», сразу в Инстаграм пожаловалась и пост удалили.

Андрей Чуев обрушился с оскорблениями на тех, кто негативно высказался о его жене


Красота понятие растяжимое. Каждый для своей половинки красив и прекрасен по-своему. Когда девушка на фото называет мою жену страшненькой, а сама выглядит как вчерашний беляш, это уж, простите, перебор. Я все понимаю, кому-то и кобыла невеста, но давайте оставаться в рамках объективности. Мы не считаем себя апогеем красоты, у каждого свои идеалы, но моя жена Виктория очень даже милая и симпатичная девушка. Нежный и добрый взгляд, дополненной радужной улыбкой и изящной фигурой. Назвать ее страшненькой может только девушка, которая стригла себе челку газонокосилкой.

Андрей Чуев обрушился с оскорблениями на тех, кто негативно высказался о его жене


А я не могу не обращать внимания, когда девушка с лицом матки навозного жука называет мою жену старшенькой! Всем «красивым», берегите свою красоту, а все «страшненьким», как моя жена, оставайтесь такими же «старшенькими». Будем любить за внутреннюю красоту!» – заявил Андрей.

Стоит отметить, что в отношениях Чуева и Морозовой часто случались конфликты, девушка тяжело свыкалась с тем, что супруг ее во всем контролирует.

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Ключевые слова: Андрей Чуев

Количество просмотров: 2 470
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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