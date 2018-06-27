Сергей Нетиевский возмущен слухами о том, что он проиграл дело

На днях распространилась информация, что в очередном судебном заседании Сергей проиграл дело и теперь должен выплатить команде пять миллионов рублей. Но представитель Нетиевского заявил, что это неправда.«Нам не вполне понятна радость «пельменей». 25 июня Преображенский районный суд города Москвы не удовлетворил исковые требования коллектива «Уральские пельмени» к Нетиевскому С.А. Но, в то же время, частично были удовлетворены требования к компании ООО «Фест Хенд Медиа», к которой имеет непосредственное отношение руководитель коллектива Евгений Орлов – в 2012 году он являлся генеральным директором и акционером компании. Причем, требования были основаны на событиях 2012 года, когда именно Орлов являлся руководителем и акционером компании», - поведал представитель продюсера.Напомним, что коллектив обвиняет бывшего продюсера в том, что он присвоил себе несколько миллионов рублей.