Сергей Нетиевский возмущен слухами о том, что он проиграл дело

«Нам не вполне понятна радость «пельменей». 25 июня Преображенский районный суд города Москвы не удовлетворил исковые требования коллектива «Уральские пельмени» к Нетиевскому С.А. Но, в то же время, частично были удовлетворены требования к компании ООО «Фест Хенд Медиа», к которой имеет непосредственное отношение руководитель коллектива Евгений Орлов – в 2012 году он являлся генеральным директором и акционером компании. Причем, требования были основаны на событиях 2012 года, когда именно Орлов являлся руководителем и акционером компании», - поведал представитель продюсера.
Напомним, что коллектив обвиняет бывшего продюсера в том, что он присвоил себе несколько миллионов рублей.