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Сергей Нетиевский возмущен слухами о том, что он проиграл дело

Сегодня, 10:51
Вот уже какой месяц продолжаются судебные разбирательства команды "Уральские пельмени" и их экс-продюсера Сергея Нетиевского.

Сергей Нетиевский возмущен слухами о том, что он проиграл дело
На днях распространилась информация, что в очередном судебном заседании Сергей проиграл дело и теперь должен выплатить команде пять миллионов рублей. Но представитель Нетиевского заявил, что это неправда.

Сергей Нетиевский возмущен слухами о том, что он проиграл дело


«Нам не вполне понятна радость «пельменей». 25 июня Преображенский районный суд города Москвы не удовлетворил исковые требования коллектива «Уральские пельмени» к Нетиевскому С.А. Но, в то же время, частично были удовлетворены требования к компании ООО «Фест Хенд Медиа», к которой имеет непосредственное отношение руководитель коллектива Евгений Орлов – в 2012 году он являлся генеральным директором и акционером компании. Причем, требования были основаны на событиях 2012 года, когда именно Орлов являлся руководителем и акционером компании», - поведал представитель продюсера.

Напомним, что коллектив обвиняет бывшего продюсера в том, что он присвоил себе несколько миллионов рублей.

Сергей Нетиевский возмущен слухами о том, что он проиграл дело

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Ключевые слова: Сергей Нетиевский, Уральские пельмени

Количество просмотров: 1 768
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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