Друг Дианы Шурыгиной считает, что она была беременна от него

По словам молодого человека, ребенок мог быть от него, он уверяет, что их с Дианой связывали не только рабочие отношения, а между ними было нечто большее, чем просто дружба.«Мы с Дианой познакомились на ее свадьбе и сразу понравились друг другу, - заявил Саша. – Изначально я понимал, что она замужем, хотя когда и кому это мешало…Начали общаться, потом выступать вместе. Чувствовал взаимное влечение, возникли чувства. После концертов несколько раз оставались в гостиничных номерах, пили вино, вели задушевные беседы, ну и вы сами понимаете, чем это заканчивалось. Дианка - красивая девушка, знает, что и как делать. Но между нами все время стоял ее муж Андрей. Он мешал, и конечно, ревновал. Когда всплыла история с абортом, который она сделала в конце прошлого года, то понял, что ребенок мог бы быть от меня, а не от Андрея».Напомним, что некоторое время назад Диана начала певческую карьеру, выступая в дуэте с Сашей Акт.