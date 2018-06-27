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Друг Дианы Шурыгиной считает, что она была беременна от него

Сегодня, 11:10
Недавно появилась информация о том, что Диана Шурыгина как-то сделала аборт, об этом рассказал ее коллега Саша Акт.

Друг Дианы Шурыгиной считает, что она была беременна от него
По словам молодого человека, ребенок мог быть от него, он уверяет, что их с Дианой связывали не только рабочие отношения, а между ними было нечто большее, чем просто дружба.

Друг Дианы Шурыгиной считает, что она была беременна от него


«Мы с Дианой познакомились на ее свадьбе и сразу понравились друг другу, - заявил Саша. – Изначально я понимал, что она замужем, хотя когда и кому это мешало…

Друг Дианы Шурыгиной считает, что она была беременна от него


Начали общаться, потом выступать вместе. Чувствовал взаимное влечение, возникли чувства. После концертов несколько раз оставались в гостиничных номерах, пили вино, вели задушевные беседы, ну и вы сами понимаете, чем это заканчивалось. Дианка - красивая девушка, знает, что и как делать. Но между нами все время стоял ее муж Андрей. Он мешал, и конечно, ревновал. Когда всплыла история с абортом, который она сделала в конце прошлого года, то понял, что ребенок мог бы быть от меня, а не от Андрея».

Напомним, что некоторое время назад Диана начала певческую карьеру, выступая в дуэте с Сашей Акт.

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Ключевые слова: Диана Шурыгина

Количество просмотров: 2 119
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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