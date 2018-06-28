Божена Рынска вызвала негатив в свой адрес, оскорбив пассажиров с детьми

Недавно Божена устроила скандал в аэропорту, назвав пассажиров с детьми "сукиными детьми". А все дело в том, что пассажира с ребенком хотели пропустить перед журналисткой, что и вызвало ее негодование.«На посадке нашего рейса произошло два досадных происшествия. Стаса Намина не пустили в кабину с его небольшим чемоданчиком. Спрашивается, почему его не завернули на регистрации? Мой маленький чемодан пустили, а его – нет. Далее прохожу на посадку. В приоритетной очереди я была одна! Впереди только Стас, который развернулся и пошел разбираться. Но представитель Шереметьево стал пытаться провести вперед меня, пассажира бизнеса, пассажиров того же бизнеса, но с ребенком вполне адекватного возраста, лет 5-6, который был вполне здоров и адекватен. Никогда не слышала, чтобы пассажиры с детьми были приоритетнее всех остальных пассажиров бизнес-класса. Тем более, один человек – я, вполне пережидаем, не рассыплются и подождут секунду, сукины дети», – возмущается Рынска.Напомним, что журналистка рассказывала о том, что и сама в детстве не раз становилась объектом жесткости со стороны взрослых, а теперь и сама себя также ведет.