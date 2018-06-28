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Алена Водонаева возмущена поведением Егора Крида

Сегодня, 09:00
После окончания шестого сезона популярного телепроекта "Холостяк" на певца Егора Крида обрушился шквал критики.

Алена Водонаева возмущена поведением Егора Крида
Исполнитель не раз себе позволял смеяться над участницами реалити-шоу, а конкретно над победительницей Дарьей Клюкиной. Такое поведение артиста возмутило телеведущую Алену Водонаеву.

Алена Водонаева возмущена поведением Егора Крида


«Возникает вопрос: почему весь негатив получает не Егор, который сделал свой выбор, предварительно вытрепав нервы Даше, ее соперницам и миллионам телезрительниц? Чего стоят только постоянные обвинения каждой второй участницы в неискренности и жажде пиара за его счет. Даже сбежать из загса — поступок более мужской, чем такие заявления», - заявила Водонаева.

Напомним, что после финала шоу на Дарью посыпалась волна негатива и критики. Да и по мнению Алены, многие девушки на телепроект пришли только ради пиара, а не для поиска любви.

Алена Водонаева возмущена поведением Егора Крида

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Ключевые слова: Егор Крид, Алена Водонаева, Дарья Клюкина

Количество просмотров: 5 538
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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