Алена Водонаева возмущена поведением Егора Крида

Исполнитель не раз себе позволял смеяться над участницами реалити-шоу, а конкретно над победительницей Дарьей Клюкиной. Такое поведение артиста возмутило телеведущую Алену Водонаеву.«Возникает вопрос: почему весь негатив получает не Егор, который сделал свой выбор, предварительно вытрепав нервы Даше, ее соперницам и миллионам телезрительниц? Чего стоят только постоянные обвинения каждой второй участницы в неискренности и жажде пиара за его счет. Даже сбежать из загса — поступок более мужской, чем такие заявления», - заявила Водонаева.Напомним, что после финала шоу на Дарью посыпалась волна негатива и критики. Да и по мнению Алены, многие девушки на телепроект пришли только ради пиара, а не для поиска любви.