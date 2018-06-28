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Елена Воробей сообщила о том, что стала жертвой мошенников в Испании

Сегодня, 11:06
На днях известна юмористка Елена Воробей поспешила предупредить своих поклонников.

Елена Воробей сообщила о том, что стала жертвой мошенников в Испании
Елена сообщила о том, что агент по недвижимости, которая помогала ей приобрести дом в Испании несколько лет назад, ее обманула. Но подробности юмористка сообщать не стала.

«Не хочу, чтобы доверчивые граждане стали очередной жертвой этого жулика. Внимание, владельцы недвижимости в Испании, будьте осторожны. Не доверяйте ключи от своих домов и квартир этому человеку! Вы рискуете быть обманутыми», – заявила Воробей.

Елена Воробей сообщила о том, что стала жертвой мошенников в Испании


В то же время риэлтор считает, что обиженная Елена просто ей мстит.

«В прошлом году она решила сдать недвижимость моим клиентам – приятной украинской семье. Платила наличными. Правда, сдала она дом таким грязным, что арендатору самой пришлось все отмывать. В сентябре клиенты снова обратились к нам, заплатили задаток за это лето. Но в мае Воробей вышла на них сама, заявив, что повышает цену аренды. Сказала, ей нужны деньги. Думаю, это связано с операцией дочери. Клиентам я предложила общаться с ней напрямую или выбрать два других дома, потому что не хотела ввязываться – Елена все-таки собственница недвижимости. А вчера я сообщила ей, что нужно переоформить страховку. Дело в том, что сейчас ее страховка оформлена на моего мужа, потому что у него тут скидки. Вероятно, сообщение вывело Воробей из себя. Она написала мне странные вещи, мол, я украла у неё дизайнерский душ и поставила китайский. А сейчас – этот пост.

Елена Воробей сообщила о том, что стала жертвой мошенников в Испании


Дом, который купила Елена был не самый новый, поэтому она перестраивала и ремонтировала его сама. Мне было странно услышать от нее обвинения, будто я сдавала недвижимость клиентам за ее спиной, мол, в новогоднюю ночь в окнах горел свет – это неправда! Все соседи друг друга знают, я бы так не поступила», – поведала Юлия Галкина.

Фирма Юлии как раз занимается подбором недвижимости, к которой нередко обращаются российские звезды.

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Ключевые слова: Елена Воробей

Количество просмотров: 2 678
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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