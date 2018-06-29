Юлия Пересильд поведала о причинах, из-за которых не связывает себя узами брака с Алексеем Учителем

У пары подрастают две дочки, но они так до сих пор не оформили официально отношения. Недавно же Юлия решила рассказать, почему не торопится идти в загс, а причиной всему печальный опыт ее подруг.«У меня столько подруг, которые неоднократно были в ЗАГСах, были в фате, в белых платьях. Каждый раз это очень красиво, но к счастью не имеет отношения. Ну не сложилось у меня в наивном возрасте с этим, а сейчас, конечно, кроме юмора и жизненного опыта своих друзей и воспоминаний у меня ничего не осталось. Может когда-нибудь мое отношение изменится. Посмотрим. Жизнь долгая, разная, неожиданная», – заявила Пересильд.Лишь недавно, к радости поклонников, Юлия, ее возлюбленный и две дочки начали вместе посещать светские мероприятия.