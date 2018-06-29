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Юлия Пересильд поведала о причинах, из-за которых не связывает себя узами брака с Алексеем Учителем

Сегодня, 11:17
Почти год назад общественность узнала об отношениях актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя.

Юлия Пересильд поведала о причинах, из-за которых не связывает себя узами брака с Алексеем Учителем
У пары подрастают две дочки, но они так до сих пор не оформили официально отношения. Недавно же Юлия решила рассказать, почему не торопится идти в загс, а причиной всему печальный опыт ее подруг.

Юлия Пересильд поведала о причинах, из-за которых не связывает себя узами брака с Алексеем Учителем


«У меня столько подруг, которые неоднократно были в ЗАГСах, были в фате, в белых платьях. Каждый раз это очень красиво, но к счастью не имеет отношения. Ну не сложилось у меня в наивном возрасте с этим, а сейчас, конечно, кроме юмора и жизненного опыта своих друзей и воспоминаний у меня ничего не осталось. Может когда-нибудь мое отношение изменится. Посмотрим. Жизнь долгая, разная, неожиданная», – заявила Пересильд.

Лишь недавно, к радости поклонников, Юлия, ее возлюбленный и две дочки начали вместе посещать светские мероприятия.

Юлия Пересильд поведала о причинах, из-за которых не связывает себя узами брака с Алексеем Учителем

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Ключевые слова: Юлия Пересильд, Алексей Учитель

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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