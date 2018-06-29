Елена Воробей собирается подавать в суд на агента по недвижимости

Но в итоге это обернулось неприятностью. На днях Елена рассказала о том, что ее обманул риэлтор, и теперь же она собирается подавать в суд, чтобы добиться справедливости.«Я приезжаю в свой дом только два раза в год: на неделю зимой и на три недели летом. И недавно обнаружила, что в доме грязь, чужие средства гигиены, бутылки. Сразу начала спрашивать у Галкиной, что происходит, стоял ли дом на сигнализации. Она, глядя мне в лицо, говорит, что да. В итоге мы отправились в охранную организацию, где выяснилось, что дом сняли с сигнализации еще два месяца назад. Она пускала туда чужих людей, брала с них деньги за аренду, а мне потом счета приходили на оплату электричества на 1000 евро. Я бегала в панике, обращалась в испанские коммунальные службы, стараясь объяснить, что не могут у меня быть такие счета. Теперь все встало на свои места», – заявила Воробей.Сосед Елены, с которым связался СтарХит, также рассказал, что стал жертвой недобросовестного агента по недвижимости.