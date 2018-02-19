Ольга Уланова поделилась интересными подробностями своей повседневной жизни

Первый вопрос к Оле, по традиции, был о том, как она пришла в профессию.
Оля, расскажите, как вы стали телеведущей? Кем вы хотели стать в детстве?
Это произошло чисто случайно. Я зашла на сайт с кастингами и отправила свою анкету. Через пару дней мне позвонили и пригласили на кастинг телеведущей на Russian Music Box. Приехала к ним в офис, помимо меня были другие девушки, но удача улыбнулась именно мне. Сначала я даже не поверила , что выбрали меня, но когда осознала, что это правда, была на седьмом небе от счастья. А в детстве я хотела быть врачом. Помню, у меня были настоящие уколы, таблетки и т.д.
А какими навыками важно обладать телеведущей?
Хорошая память, красивая и поставленная речь, коммуникабельность, умение держаться перед камерой.
Что вам даётся тяжелее всего в вашей профессии?
Тяжелее всего мне давалось, когда человек не особо был настроен на разговор при взятии мной у него интервью. Это было один раз, но запомнилось.