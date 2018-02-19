Ольга Уланова поделилась интересными подробностями своей повседневной жизни

Телеведущая Russian Music Box Ольга Уланова откровенно рассказала о своих пристрастиях в еде и отдыхе, о вакууме живота и трудностях профессии.

Телеведущая Russian Music Box Ольга Уланова откровенно рассказала о своих пристрастиях в еде, отдыхе и трудностях профессии.Первый вопрос к Оле, по традиции, был о том, как она пришла в профессию.