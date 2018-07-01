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Измены стали главной причиной, из-за чего Александр Самойленко развелся с первой женой

Сегодня, 01:13
Известный актер Александр Самойленко три раза был женат, и от каждого брака у него подрастает по сыну.

Измены стали главной причиной, из-за чего Александр Самойленко развелся с первой женой
В очередном выпуске программы "Однажды" Александр признался, что каждый раз его бросали жены. А причиной всему становились его многочисленные измены. Хотя Самойленко не понимает, когда изменяют женщины, что является странной позицией.

Измены стали главной причиной, из-за чего Александр Самойленко развелся с первой женой


«Я не ухожу из семьи, женщины всегда уходят от меня. Я уйду, если меня предали, причем предательство – это не только измена физическая. Хотя мне непонятна физическая измена со стороны женщина. А со стороны мужчины... Это стало причиной моего первого развода. Я рано женился, в 19 лет мне хотелось увидеть жизнь, в 22 у меня родился ребенок. Мне казалось, что я ущемлен чем-то, казалось, что надо посмотреть мир» – сообщил актер.

В настоящее время Самойленко встречается с возлюбленной Натальей Громовой, с которой он воспитывает общего сына Прохора.

Измены стали главной причиной, из-за чего Александр Самойленко развелся с первой женой

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Ключевые слова: Александр Самойленко

Количество просмотров: 1 365
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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