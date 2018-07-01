Измены стали главной причиной, из-за чего Александр Самойленко развелся с первой женой

В очередном выпуске программы "Однажды" Александр признался, что каждый раз его бросали жены. А причиной всему становились его многочисленные измены. Хотя Самойленко не понимает, когда изменяют женщины, что является странной позицией.«Я не ухожу из семьи, женщины всегда уходят от меня. Я уйду, если меня предали, причем предательство – это не только измена физическая. Хотя мне непонятна физическая измена со стороны женщина. А со стороны мужчины... Это стало причиной моего первого развода. Я рано женился, в 19 лет мне хотелось увидеть жизнь, в 22 у меня родился ребенок. Мне казалось, что я ущемлен чем-то, казалось, что надо посмотреть мир» – сообщил актер.В настоящее время Самойленко встречается с возлюбленной Натальей Громовой, с которой он воспитывает общего сына Прохора.