Селена Гомес порассуждала на тему, какой бы она была матерью

Исполнительница приняла участие в озвучивании роли дочери графа Дракулы. В мультфильме обсуждается тема семьи, поэтому во время беседы с журналистами Селене задали вопрос о материнстве. Гомес откровенна ответила на вопрос, порассуждав на тему, как бы она вела себя со своими детьми.
«Я думаю, что я была бы либо самой лучшей, либо самой худшей матерью на свете. Просто потому что я буду защищать своих детей до последнего», — заявила исполнительница.
Стоит отметить, что некоторое время назад Селена рассталась с коллегой Джастином Бибером, и пока что ее сердце свободно.
Ключевые слова: Селена Гомес
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