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Селена Гомес порассуждала на тему, какой бы она была матерью

Сегодня, 11:22
В настоящее время популярная певица Селена Гомес продвигает новый мультфильм «Монстры на каникулах 3: Море зовет».

Селена Гомес порассуждала на тему, какой бы она была матерью
Исполнительница приняла участие в озвучивании роли дочери графа Дракулы. В мультфильме обсуждается тема семьи, поэтому во время беседы с журналистами Селене задали вопрос о материнстве. Гомес откровенна ответила на вопрос, порассуждав на тему, как бы она вела себя со своими детьми.

Селена Гомес порассуждала на тему, какой бы она была матерью


«Я думаю, что я была бы либо самой лучшей, либо самой худшей матерью на свете. Просто потому что я буду защищать своих детей до последнего», — заявила исполнительница.

Стоит отметить, что некоторое время назад Селена рассталась с коллегой Джастином Бибером, и пока что ее сердце свободно.

Селена Гомес порассуждала на тему, какой бы она была матерью

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Ключевые слова: Селена Гомес

Количество просмотров: 1 638
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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