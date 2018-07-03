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Викторию Бекхэм можно спутать с подругой сына

Сегодня, 07:53
Старшему сыну 44-летней Виктории Бекхэм Бруклину уже 19 лет.

Викторию Бекхэм можно спутать с подругой сына
Внешнему виду Виктории могут позавидовать и молодые девушки, она обладает роскошной фигурой. Недавно же в Сети была опубликована фотография, на которой Бекхэм запечатлена вместе с сыном во время подготовки к благотворительному балу Элтона Джона.

Викторию Бекхэм можно спутать с подругой сына


На фотографии Виктория запечатлена в черном платье с открытой спиной, и ее можно принять за подругу рядом стоящего Бруклина. Поклонники сошлись во мнении, что знаменитость совершенно не выглядит на свой возраст.

Викторию Бекхэм можно спутать с подругой сына

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Ключевые слова: Виктория Бекхэм

Количество просмотров: 156
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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