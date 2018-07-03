Викторию Бекхэм можно спутать с подругой сына

Внешнему виду Виктории могут позавидовать и молодые девушки, она обладает роскошной фигурой. Недавно же в Сети была опубликована фотография, на которой Бекхэм запечатлена вместе с сыном во время подготовки к благотворительному балу Элтона Джона.На фотографии Виктория запечатлена в черном платье с открытой спиной, и ее можно принять за подругу рядом стоящего Бруклина. Поклонники сошлись во мнении, что знаменитость совершенно не выглядит на свой возраст.