На фотографии Виктория запечатлена в черном платье с открытой спиной, и ее можно принять за подругу рядом стоящего Бруклина. Поклонники сошлись во мнении, что знаменитость совершенно не выглядит на свой возраст.
Викторию Бекхэм можно спутать с подругой сына
Сегодня, 07:53
Старшему сыну 44-летней Виктории Бекхэм Бруклину уже 19 лет.
Внешнему виду Виктории могут позавидовать и молодые девушки, она обладает роскошной фигурой. Недавно же в Сети была опубликована фотография, на которой Бекхэм запечатлена вместе с сыном во время подготовки к благотворительному балу Элтона Джона.
На фотографии Виктория запечатлена в черном платье с открытой спиной, и ее можно принять за подругу рядом стоящего Бруклина. Поклонники сошлись во мнении, что знаменитость совершенно не выглядит на свой возраст.
На фотографии Виктория запечатлена в черном платье с открытой спиной, и ее можно принять за подругу рядом стоящего Бруклина. Поклонники сошлись во мнении, что знаменитость совершенно не выглядит на свой возраст.
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Ключевые слова: Виктория Бекхэм
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Количество просмотров: 156
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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