Мила Кунис впервые заговорила о разводе с Эштоном Катчером

Западные издания то и дело распространяют информацию или о беременности Кунис, или о скором разводе звездный пары - вероятно, Миле настолько надоела вся эта шумиха, что она решила лично прекратить все домыслы. Актриса рассказала, что часто видит себя на обложках журналов, когда идет за покупками, однако никогда их не читает: "Но мне всё равно известно, что в них написано - по версии СМИ я готовлюсь к рождению ребенка по несколько раз в год и столько же раз подаю на развод".Напомним, что Кунис и Катчер воспитывают двоих детей, и когда Мила и правда была беременна, очередной слух очень навредил её родным - издания сообщили о том, что актриса была экстренно госпитализирована: "Мои родители, а особенно бабушка и дедушка, испытали ужасный стресс, и только потом узнали, что ни в какой больнице я не была".