Джастин Тимберлейк и Джессика Бил отправились в романтическое путешествие в Париж

На днях же влюбленные решили вырваться в Париж и провести некоторое время вдвоем. В микроблоге Джастина появилась фотография, на которой он трогательно обнимает супругу и целует ее, а на заднем фоне можно увидеть Эйфелеву башню.Супруги решили совместить отдых с работой, ведь два дня у исполнителя там концерты, после чего Джастин отправится в другие европейские города. Будет ли и дальше Джессика сопровождать мужа, неизвестно.