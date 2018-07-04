Супруги решили совместить отдых с работой, ведь два дня у исполнителя там концерты, после чего Джастин отправится в другие европейские города. Будет ли и дальше Джессика сопровождать мужа, неизвестно.
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил отправились в романтическое путешествие в Париж
Сегодня, 16:28
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил поражают идиллией в своих отношениях, пара прекрасно смотрится вместе.
На днях же влюбленные решили вырваться в Париж и провести некоторое время вдвоем. В микроблоге Джастина появилась фотография, на которой он трогательно обнимает супругу и целует ее, а на заднем фоне можно увидеть Эйфелеву башню.
Супруги решили совместить отдых с работой, ведь два дня у исполнителя там концерты, после чего Джастин отправится в другие европейские города. Будет ли и дальше Джессика сопровождать мужа, неизвестно.
Супруги решили совместить отдых с работой, ведь два дня у исполнителя там концерты, после чего Джастин отправится в другие европейские города. Будет ли и дальше Джессика сопровождать мужа, неизвестно.
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Ключевые слова: Джастин Тимберлейк, Джессика Бил
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Количество просмотров: 1 677
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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