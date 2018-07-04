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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил отправились в романтическое путешествие в Париж

Сегодня, 16:28
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил поражают идиллией в своих отношениях, пара прекрасно смотрится вместе.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил отправились в романтическое путешествие в Париж
На днях же влюбленные решили вырваться в Париж и провести некоторое время вдвоем. В микроблоге Джастина появилась фотография, на которой он трогательно обнимает супругу и целует ее, а на заднем фоне можно увидеть Эйфелеву башню.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил отправились в романтическое путешествие в Париж


Супруги решили совместить отдых с работой, ведь два дня у исполнителя там концерты, после чего Джастин отправится в другие европейские города. Будет ли и дальше Джессика сопровождать мужа, неизвестно.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил отправились в романтическое путешествие в Париж

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Ключевые слова: Джастин Тимберлейк, Джессика Бил

Количество просмотров: 1 677
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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