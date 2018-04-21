Тернер родила Крейга, когда ей было всего 18 лет, и вскоре после его появления на свет она рассталась с отцом малыша, музыкантом Реймондом Хиллом. Напомним, что в настоящее время знаменитая певица постоянно проживает в Швейцарии со своим 62-летним супругом Эрвином Бахом.
Сын Тины Тернер совершил самоубийство
Сегодня, 03:31
Шокирующая новость о самоубийстве сына певицы Тины Тернер пришла из США.
59-летний Крейг Реймонд Тернер был старшим из двоих сыновей 78-летней звезды - он был найден в собственном доме в Калифорнии и согласно отчету полиции, мужчина застрелился. По сообщениям западных изданий, Крейг работал в сфере недвижимости. Что подтолкнуло мужчину на самоубийство, пока остается загадкой.
Тернер родила Крейга, когда ей было всего 18 лет, и вскоре после его появления на свет она рассталась с отцом малыша, музыкантом Реймондом Хиллом. Напомним, что в настоящее время знаменитая певица постоянно проживает в Швейцарии со своим 62-летним супругом Эрвином Бахом.
Тернер родила Крейга, когда ей было всего 18 лет, и вскоре после его появления на свет она рассталась с отцом малыша, музыкантом Реймондом Хиллом. Напомним, что в настоящее время знаменитая певица постоянно проживает в Швейцарии со своим 62-летним супругом Эрвином Бахом.
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Ключевые слова: Тина Тернер
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: irishmirror.com, pinterest.com
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Автор фото: irishmirror.com, pinterest.com
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