Сын Тины Тернер совершил самоубийство

59-летний Крейг Реймонд Тернер был старшим из двоих сыновей 78-летней звезды - он был найден в собственном доме в Калифорнии и согласно отчету полиции, мужчина застрелился. По сообщениям западных изданий, Крейг работал в сфере недвижимости. Что подтолкнуло мужчину на самоубийство, пока остается загадкой.Тернер родила Крейга, когда ей было всего 18 лет, и вскоре после его появления на свет она рассталась с отцом малыша, музыкантом Реймондом Хиллом. Напомним, что в настоящее время знаменитая певица постоянно проживает в Швейцарии со своим 62-летним супругом Эрвином Бахом.