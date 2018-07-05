Ксения Бородина рассказала о противостоянии с Ольгой Бузовой

По слухам, ведущие никак не могут найти общий язык, а за периметром телестройки вообще никак не поддерживают связь. В итоге в новом шоу "Дома-2" "Бородина против Бузовой" они встретятся лицом к лицу.«Противостояние Бузовой и Бородиной постоянно обсуждают все, кому не лень. И оно, безусловно, надумано. В новом шоу мы с Олей, действительно, будем отстаивать свою точку зрения, причем эмоционально! Но ведь для этого на «ДОМе-2» и есть несколько ведущих, чтобы смотреть на ситуации по-разному! Мы решили порадовать наших зрителей, которые так и мечтают столкнуть нас лбами!» - поведала Бородина СтарХиту.Напомним, что Ксения ведет реалити-шоу с первого дня, а Бузова подключилась чуть позже, уже после того как сама поучаствовала в телепроекте.