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Ксения Бородина рассказала о противостоянии с Ольгой Бузовой

Сегодня, 08:08
Вот уже несколько месяцев поклонники телепроекта "Дом-2" обсуждают конфликт между ведущими шоу Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой.

Ксения Бородина рассказала о противостоянии с Ольгой Бузовой
По слухам, ведущие никак не могут найти общий язык, а за периметром телестройки вообще никак не поддерживают связь. В итоге в новом шоу "Дома-2" "Бородина против Бузовой" они встретятся лицом к лицу.

Ксения Бородина рассказала о противостоянии с Ольгой Бузовой


«Противостояние Бузовой и Бородиной постоянно обсуждают все, кому не лень. И оно, безусловно, надумано. В новом шоу мы с Олей, действительно, будем отстаивать свою точку зрения, причем эмоционально! Но ведь для этого на «ДОМе-2» и есть несколько ведущих, чтобы смотреть на ситуации по-разному! Мы решили порадовать наших зрителей, которые так и мечтают столкнуть нас лбами!» - поведала Бородина СтарХиту.

Напомним, что Ксения ведет реалити-шоу с первого дня, а Бузова подключилась чуть позже, уже после того как сама поучаствовала в телепроекте.

Ксения Бородина рассказала о противостоянии с Ольгой Бузовой

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Ключевые слова: Ксения Бородина, Ольга Бузова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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