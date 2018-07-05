Светлана Лобода впервые поделилась о том, как же проходили роды в США

«Мне хотелось сделать паузу и провести время там, где тепло. Просто дышать океаном, писать музыку, читать и жить неторопливо и без суеты. В родильном зале я осталась в окружении медицинского персонала. Возможно, я старомодна, но считаю роды очень интимным процессом и потому предпочитаю в эти минуты оставаться одна. Со мной в родильном зале находилось девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно», – поведала Лобода.
Причем комфортные условия пребывания в клинике Лос-Анджелеса обошлись певице в 50 тысяч долларов.