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Светлана Лобода впервые поделилась о том, как же проходили роды в США

Сегодня, 08:14
24 мая популярная певица Светлана Лобода во второй раз стала мамой, родив в Лос-Анджелесе дочку.

Светлана Лобода впервые поделилась о том, как же проходили роды в США
Заблаговременно перед родами исполнительница улетела в США и там уже готовилась к рождению ребенка. Многие думают, что Светлана решила рожать заграницей, чтобы у дочери было двойное гражданство, но она эти слухи отрицает.

Светлана Лобода впервые поделилась о том, как же проходили роды в США


«Мне хотелось сделать паузу и провести время там, где тепло. Просто дышать океаном, писать музыку, читать и жить неторопливо и без суеты. В родильном зале я осталась в окружении медицинского персонала. Возможно, я старомодна, но считаю роды очень интимным процессом и потому предпочитаю в эти минуты оставаться одна. Со мной в родильном зале находилось девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно», – поведала Лобода.

Причем комфортные условия пребывания в клинике Лос-Анджелеса обошлись певице в 50 тысяч долларов.

Светлана Лобода впервые поделилась о том, как же проходили роды в США

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Ключевые слова: Светлана Лобода

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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