Напомним, что в прошлом году у музыкантов родились двойняшки, которые на время их гастролей остались дома.
Бейонсе с семьей отдыхает в Европе
Сегодня, 11:30
Знаменитые супруги Бейонсе и Джей Зи больше месяца назад отправились в мировой тур и теперь гастролируют по Европе.
В ближайшие дни у звездной пары состоятся концерты в Италии и Франции. Но работа работой, исполнители не забывают и об отдыхе. В микроблоге Бейонсе появилась фотография, на которой она позирует вместе с супругом и шестилетней дочерью Блю Айви, которая ездит по городам Европы вместе с родителями.
Напомним, что в прошлом году у музыкантов родились двойняшки, которые на время их гастролей остались дома.
Напомним, что в прошлом году у музыкантов родились двойняшки, которые на время их гастролей остались дома.
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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