Бейонсе с семьей отдыхает в Европе

В ближайшие дни у звездной пары состоятся концерты в Италии и Франции. Но работа работой, исполнители не забывают и об отдыхе. В микроблоге Бейонсе появилась фотография, на которой она позирует вместе с супругом и шестилетней дочерью Блю Айви, которая ездит по городам Европы вместе с родителями.Напомним, что в прошлом году у музыкантов родились двойняшки, которые на время их гастролей остались дома.