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Бейонсе с семьей отдыхает в Европе

Сегодня, 11:30
Знаменитые супруги Бейонсе и Джей Зи больше месяца назад отправились в мировой тур и теперь гастролируют по Европе.

Бейонсе с семьей отдыхает в Европе
В ближайшие дни у звездной пары состоятся концерты в Италии и Франции. Но работа работой, исполнители не забывают и об отдыхе. В микроблоге Бейонсе появилась фотография, на которой она позирует вместе с супругом и шестилетней дочерью Блю Айви, которая ездит по городам Европы вместе с родителями.

Бейонсе с семьей отдыхает в Европе


Напомним, что в прошлом году у музыкантов родились двойняшки, которые на время их гастролей остались дома.

Бейонсе с семьей отдыхает в Европе

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Ключевые слова: Бейонсе, Джей Зи

Количество просмотров: 429
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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