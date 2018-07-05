Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Свекровь Марины Юдашкиной восхитила своим внешним видом

Сегодня, 12:51
Несколько дней назад семья Юдашкиных, сам кутюрье, его супруга Марина, дочь Галина и ее дети отправились в Израиль.

Свекровь Марины Юдашкиной восхитила своим внешним видом
Там проживает мама Валентина, Галина, так что семейство совместило отдых со встречей с бабушкой. В микроблоге Марины появилась фотография, на которой запечатлена все члены семьи, приехавшие в Израиль.

Свекровь Марины Юдашкиной восхитила своим внешним видом


«Хорошего отдыха!», «Марина, вы прекрасны, так же, как и вся ваша семья», «Мама шикарно выглядит!! Все супер», «Вы похожи на маму», — отметили в комментариях пользователи Сети.

Напомним, что два месяца назад Галина во второй раз стала мамой, родив в США сына Аркадия.

Свекровь Марины Юдашкиной восхитила своим внешним видом

← Беременная Нюша поделилась снимком в ...

Ключевые слова: Валентин Юдашкин, Марина Юдашкина

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Галина Юдашкина берет месячного сына на светские мероприятия
Галина Юдашкина опубликовала снимок новорожденного сына
Галина Юдашкина привела в восторг фанатов своим видом спустя неделю после родов
Галина Юдашкина с новорожденным сыном прилетела в Москву
Самое популярное за неделю

Свекровь Марины Юдашкиной восхитила своим внешним видом Несколько дней назад семья Юдашкиных, сам кутюрье, его супруга Марина, дочь Галина и ее дети отправились в Израиль.
Беременная Нюша поделилась снимком в купальнике, не скрывая изменившуюся фигуру Популярная певица Нюша долгое время скрывала свое интересное положение, но некоторое время назад официально сообщила о своей беременности.
Неудачное платье Кэти Холмс перетянуло ее бюст Актриса Кэти Холмс старается посещать все модные дефиле, к которым и сама тщательно готовится.
Дочь Славы делится откровенными снимками Популярная певица Слава воспитывает двух дочерей, причем старшей Александре Морозовой уже 19 лет.
Юлия Савичева решила понастольгировать по подростковым временам Певица Юлия Савичева стала популярной после участия во втором сезоне телепроекта "Фабрика звезд", где продюсером был Максим Фадеев.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.