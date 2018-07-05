Свекровь Марины Юдашкиной восхитила своим внешним видом

Там проживает мама Валентина, Галина, так что семейство совместило отдых со встречей с бабушкой. В микроблоге Марины появилась фотография, на которой запечатлена все члены семьи, приехавшие в Израиль.«Хорошего отдыха!», «Марина, вы прекрасны, так же, как и вся ваша семья», «Мама шикарно выглядит!! Все супер», «Вы похожи на маму», — отметили в комментариях пользователи Сети.Напомним, что два месяца назад Галина во второй раз стала мамой, родив в США сына Аркадия.