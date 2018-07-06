Гоген Солнцев не исключает рождения ребенка от 70-летней жены

Супругой мужчины стала 70-летняя Екатерина Терешкович, которая старается дать молодому мужу все необходимое. Гоген недавно же обратился к хейтерам, попросив их не лезть в его личную жизнь.«Мне всегда хочется спросить, а кому мы должны что либо доказывать с Катюшкой? Людям, которые любят, ставить всем подряд диагнозы? У вас масса вопросов к нашей семье. А почему у вас нет вопросов к себе? Странно, что такие умные и начитанные люди уделяют столько времени на оскорбительные комментарии в адрес нашей пары!Я не буду вас переубеждать. Сейчас мы отлично проводим время, и хочется пожелать вам испытать что то подобное, что испытываем мы. Пусть и ваша жизнь будет полна любви. И не бесите своими неадекватными вопросами по поводу детей! С этим мы обязательно разберемся», – поведал Солнцев.Напомним, что мужчине 37 лет, и его мама именно из-за возраста его возлюбленной выступала против его свадьбы.