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Гоген Солнцев не исключает рождения ребенка от 70-летней жены

Сегодня, 09:27
Теперь шоумен Гоген Солнцев у всех на слуху, а для этого ему понадобилось всего лишь жениться.

Гоген Солнцев не исключает рождения ребенка от 70-летней жены
Супругой мужчины стала 70-летняя Екатерина Терешкович, которая старается дать молодому мужу все необходимое. Гоген недавно же обратился к хейтерам, попросив их не лезть в его личную жизнь.

Гоген Солнцев не исключает рождения ребенка от 70-летней жены


«Мне всегда хочется спросить, а кому мы должны что либо доказывать с Катюшкой? Людям, которые любят, ставить всем подряд диагнозы? У вас масса вопросов к нашей семье. А почему у вас нет вопросов к себе? Странно, что такие умные и начитанные люди уделяют столько времени на оскорбительные комментарии в адрес нашей пары!

Гоген Солнцев не исключает рождения ребенка от 70-летней жены


Я не буду вас переубеждать. Сейчас мы отлично проводим время, и хочется пожелать вам испытать что то подобное, что испытываем мы. Пусть и ваша жизнь будет полна любви. И не бесите своими неадекватными вопросами по поводу детей! С этим мы обязательно разберемся», – поведал Солнцев.

Напомним, что мужчине 37 лет, и его мама именно из-за возраста его возлюбленной выступала против его свадьбы.

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Ключевые слова: Гоген Солнцев

Количество просмотров: 2 119
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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