Онкобольной Эд Мацаберидзе откровенно поговорил на тему интимной жизни с супругой

Телеведущий не стал скрывать от поклонников заключение врачей и теперь активно рассказывает о том, как проходит лечение. Многие фанаты начали интересоваться, что же изменилось в личной жизни Эда после оглашения диагноза.«Ничего сильнее в жизни не хотел, чем сейчас секса, ведь в меня заливают около пяти литров химии каждую третью неделю! А все отделение гематологии – это одна комната со стоспальной кроватью, на которой не прекращаются оргии! Только короткий перерыв на обед и сон – режим нужно блюсти. Бывает, просыпаюсь, а на мне уже 6 знойных онкольвиц, трясут своими капельницами и, грязно выражаясь, хлещут меня по лицу, делая процесс исцеления максимально быстрым и эффективным! Жена относится к этому с пониманием, что тут поделать, таков протокол лечения, так лечат во всем мире!» – заметил Мацаберидзе.Теперь же Эд проходит курсы химиотерапии и искренне верит в выздоровление, а поклонники стараются его поддержать.