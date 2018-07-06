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Онкобольной Эд Мацаберидзе откровенно поговорил на тему интимной жизни с супругой

Сегодня, 09:33
Сейчас ведущий передачи "Еда, я люблю тебя!" Эд Мацаберидзе пытается побороть страшный диагноз, онкологию.

Онкобольной Эд Мацаберидзе откровенно поговорил на тему интимной жизни с супругой
Телеведущий не стал скрывать от поклонников заключение врачей и теперь активно рассказывает о том, как проходит лечение. Многие фанаты начали интересоваться, что же изменилось в личной жизни Эда после оглашения диагноза.

Онкобольной Эд Мацаберидзе откровенно поговорил на тему интимной жизни с супругой


«Ничего сильнее в жизни не хотел, чем сейчас секса, ведь в меня заливают около пяти литров химии каждую третью неделю! А все отделение гематологии – это одна комната со стоспальной кроватью, на которой не прекращаются оргии! Только короткий перерыв на обед и сон – режим нужно блюсти. Бывает, просыпаюсь, а на мне уже 6 знойных онкольвиц, трясут своими капельницами и, грязно выражаясь, хлещут меня по лицу, делая процесс исцеления максимально быстрым и эффективным! Жена относится к этому с пониманием, что тут поделать, таков протокол лечения, так лечат во всем мире!» – заметил Мацаберидзе.

Теперь же Эд проходит курсы химиотерапии и искренне верит в выздоровление, а поклонники стараются его поддержать.

Онкобольной Эд Мацаберидзе откровенно поговорил на тему интимной жизни с супругой

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Ключевые слова: Эд Мацаберидзе

Количество просмотров: 429
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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