Полина Диброва с детьми с трудом прошла паспортный контроль

«Я, как обычно, дала свой паспорт на таможенном контроле. Я всегда брала с собой огромное количество документов на детей – свидетельства о рождении, разрешения и прочее, но у меня никто никогда не проверял эти бумаги, ставили только отметку в моем паспорте. На этот раз все оказалось по-другому. Видимо, таможенники не поверили, что это мои дети. Саше даже устроили допрос – задавали разные вопросы. Только после этого нас отпустили», – поведала Диброва.
Теперь же вся семья наслаждается отдыхом и нежится под жарким солнцем.