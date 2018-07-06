Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Полина Диброва с детьми с трудом прошла паспортный контроль

Сегодня, 10:29
Некоторое время назад жена известного телеведущего Дмитрия Диброва Полина вместе с тремя сыновьями улетела в Испанию.

Полина Диброва с детьми с трудом прошла паспортный контроль
Полина уже не в первый раз выезжает за границу вместе с детьми, восьмилетним Сашей, четырехлетним Федей и трехлетним Ильей. Но на этот раз у нее возникли проблемы, о чем она сообщила СтарХиту.

Полина Диброва с детьми с трудом прошла паспортный контроль


«Я, как обычно, дала свой паспорт на таможенном контроле. Я всегда брала с собой огромное количество документов на детей – свидетельства о рождении, разрешения и прочее, но у меня никто никогда не проверял эти бумаги, ставили только отметку в моем паспорте. На этот раз все оказалось по-другому. Видимо, таможенники не поверили, что это мои дети. Саше даже устроили допрос – задавали разные вопросы. Только после этого нас отпустили», – поведала Диброва.

Теперь же вся семья наслаждается отдыхом и нежится под жарким солнцем.

Полина Диброва с детьми с трудом прошла паспортный контроль

← Борис Ливанов мог снова попасть с тюрь...

Ключевые слова: Полина Диброва

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Полина Диброва поведала главный секрет стройности
Полина Диброва поведала о пополнении в семье
Полина Диброва отреагировала на новость о своей беременности
Полина Диброва восхитила беременным снимком
Самое популярное за неделю

Полина Диброва с детьми с трудом прошла паспортный контроль Некоторое время назад жена известного телеведущего Дмитрия Диброва Полина вместе с тремя сыновьями улетела в Испанию.
Борис Ливанов мог снова попасть с тюрьму из-за обидчика дочери У Бориса Ливанова есть дочь Ева, которая после развода родителей осталась жить с отцом.
Солистки группы "ВИА Гра" скучают по старой участнице Несколько месяцев назад в группу "ВИА Гра" пришла новая солистка, 20-летняя Ольга Меганская.
Юрист экс-супруги Армена Джигарханяна не стала скрывать серьезное заболевание актера Бывшие супруги Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская не смогли мирно решить свои проблемы, и их конфликт обсуждается уже очень давно.
Тимур Еремеев устал от скандала с сестрой и намеревается уехать из России Вот уже на протяжении длительного времени актер Тимур Еремеев продолжает свои разборки с сестрой Кариной Мишулиной.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.