Полина Диброва с детьми с трудом прошла паспортный контроль

Полина уже не в первый раз выезжает за границу вместе с детьми, восьмилетним Сашей, четырехлетним Федей и трехлетним Ильей. Но на этот раз у нее возникли проблемы, о чем она сообщила СтарХиту.«Я, как обычно, дала свой паспорт на таможенном контроле. Я всегда брала с собой огромное количество документов на детей – свидетельства о рождении, разрешения и прочее, но у меня никто никогда не проверял эти бумаги, ставили только отметку в моем паспорте. На этот раз все оказалось по-другому. Видимо, таможенники не поверили, что это мои дети. Саше даже устроили допрос – задавали разные вопросы. Только после этого нас отпустили», – поведала Диброва.Теперь же вся семья наслаждается отдыхом и нежится под жарким солнцем.