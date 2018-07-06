Алика Смехова не смогла выносить ребенка

От первого супруга Сергея Ливнева Алика получила предложение руки и сердца в 17-летнем возрасте. Второй брак был с резидентом рейтинга Forbes Георгием Беджамовым, который постоянно ей изменял. Из-за переживаний Смехова не смогла выносить ребенка.«У нас все очень быстро произошло и быстро закончилось. Я хочу говорить о своих мужчинах либо хорошо, либо ничего. Я им благодарна за то, что они были в моей жизни, от каждого я чему-то научилась. Благодаря этому короткому браку я поняла одну вещь: нельзя ничего ждать от мужчин. У них все быстро меняется, нельзя требовать от них больше, чем они могут тебе дать. Меня не приняла его семья. Он был ассириец по национальности. Его мама говорила: «Ты не черненькая, а беленькая».Во время беременности у нас была очень сложная ситуация, и от безумных переживаний я потеряла ребенка. Это стало для меня толчком, я осознала, что не буду с этим человеком. Я сказала ему: «Если этот ребенок останется, я останусь с тобой, а если нет – мы расстаемся», – поведала Алика.В третий раз актриса сыграла свадьбу с бизнесменом Николаем, от которого родила сына Артема. Но супруг узнал об измене Алики, и через некоторое время она родила от любовника сына Макара.