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Алика Смехова не смогла выносить ребенка

Сегодня, 11:30
Актриса Алика Смехова три раза ходила под венец, но создать крепкую семью ни с одним мужем она не смогла.

Алика Смехова не смогла выносить ребенка
От первого супруга Сергея Ливнева Алика получила предложение руки и сердца в 17-летнем возрасте. Второй брак был с резидентом рейтинга Forbes Георгием Беджамовым, который постоянно ей изменял. Из-за переживаний Смехова не смогла выносить ребенка.

Алика Смехова не смогла выносить ребенка


«У нас все очень быстро произошло и быстро закончилось. Я хочу говорить о своих мужчинах либо хорошо, либо ничего. Я им благодарна за то, что они были в моей жизни, от каждого я чему-то научилась. Благодаря этому короткому браку я поняла одну вещь: нельзя ничего ждать от мужчин. У них все быстро меняется, нельзя требовать от них больше, чем они могут тебе дать. Меня не приняла его семья. Он был ассириец по национальности. Его мама говорила: «Ты не черненькая, а беленькая».

Алика Смехова не смогла выносить ребенка


Во время беременности у нас была очень сложная ситуация, и от безумных переживаний я потеряла ребенка. Это стало для меня толчком, я осознала, что не буду с этим человеком. Я сказала ему: «Если этот ребенок останется, я останусь с тобой, а если нет – мы расстаемся», – поведала Алика.

В третий раз актриса сыграла свадьбу с бизнесменом Николаем, от которого родила сына Артема. Но супруг узнал об измене Алики, и через некоторое время она родила от любовника сына Макара.

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Ключевые слова: Алика Смехова

Количество просмотров: 4 420
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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