Мария Качанова готова подарить вторую жизнь хиту Натальи Ветлицкой

Мария родилась в Москве. С детских лет занималась музыкой. Но получив образование, уехала совершенствовать свой профессионализм в Европу. Обо всем этом она и рассказала в своем интервью.
1. Маша, расскажи как началось твое увлечение музыкой?
-Я познакомилась с людьми из мира музыки, начала узнавать весь внутренний процесс, начала работать с артистами, от записи песен до съемок клипа, нахождения материала, создания креатива. Так я попала в мир музыки, потому что на тот момент я училась в Милане на фешнбренд менеджера и вносила свою лепту в работу артистов, подбирая материал и придумывая креатив. И в какой то момент я увидела, что какой-то артист не может воплотить мою идею и, что я это могу сделать сама. У меня появилась идея записать первую песню. Это была песня «Золото» с DJ Gold Sky, он как раз хотел переделать песню и снять клип. Я пришла на студию и перепела песню «Золото» и она получилась. Были первые успехи,-ее взяли на радио. Мы сняли клип в Майами, историю девушки и историю ее любви.
2. Какое у тебя образование ? С чего началась твоя карьера в музыке, в шоу-бизнесе?
-Образование у меня не связано с музыкой, но я с детства тяготела к сцене. Помню как я бабушке играла на ракетке от тенниса и пела разные песни. Образование у меня экономическое, я магистр менеджмента Плехановской Академии и магистр фешн-бренд менеджер Института Марангони Милан. Мое хобби стало моей работой. Я занималась вокалом и так случилось , я так мечтала, это превратилось в работу.
4. Расскажи как состоялся проект «MASHA &DJ's» и почему не продолжила свою карьеру в Европе?
-Была идея сделать танцевальный проект и делать каждый трек с ди-джеем. Так как ди-джеи менялись мы назвали проект MASHA &DJ's., но я стала делать свои песни и решили оставить название MASHA. В Европе не продолжила, так как связи и знакомства у меня были больше на российском рынке и на российском рынке легче выходить, особенно если у тебя английский не родной язык. Поэтому решила начать с России, но я не загадываю, может занесет обратно в Европу.
5. Кто сегодня поддерживает тебя в твоем творчестве? Насколько важно мнение твоих друзей о твоих песнях? Как принимаешь критику?
-Я плотно работаю с ВорнерМьюзик , Лирика была с их подачи. Мне представился шанс перепеть этот трек.
Я не ориентируюсь на мнение своих друзей, больше меня интересует профессиональное мнение и на свои собственные ощущения и чувства. Но как правило мы с моими друзьями совпадаем по вкусам и они всегда меня поддерживают. Критику принимаю очень спокойно, самых гениальных людей всегда критиковали и более того, когда критики нет-это очень плохо, значит ты делаешь что-то не то(смеется) Критика привлекает внимание людней, значит ты двигаешься в правильном направлении.