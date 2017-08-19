Мария Качанова готова подарить вторую жизнь хиту Натальи Ветлицкой

Харизматичная блондинка с необычным тембром голоса MASHA, взорвавшая танцполы кавером на песню группы «Сектор Газа» «Лирика», откровенно рассказала о своем прошлом, настоящем и будущем.Мария родилась в Москве. С детских лет занималась музыкой. Но получив образование, уехала совершенствовать свой профессионализм в Европу. Обо всем этом она и рассказала в своем интервью.