Александр Олешко не признал внебрачную дочь

На днях же Александр Олешко попал в подобную ситуацию. Во время гастролей в Саратове к Александру подвели девочку, которую назвали его внебрачным ребенком.«Ко мне привели девочку и говорят: «Это ваша дочь». Сейчас время такое: все с палочками ходят, тесты ДНК делают. Это так опасно. Не знаю, чего хотят люди, которые так поступают. Наверное, денег или внимания. Я сразу ответил: «Спасибо большое, но я не ее отец.У меня все под контролем! Так что я точно не ее отец. Девочка была так напугана! У меня такое ощущение сложилось, что ее к каждому артисту подводят и говорят: «Познакомьтесь, это ваша дочь!» Где сработает. А девочка растет. И весь ужас в том, что она совершенно не знает, кто ее настоящий отец», – заявил актер.Поклонники с нетерпением ждут, когда же Александр обретет семейное счастье, но пока что знаменитость с этим не торопится.