Иван Ургант не смог прийти на важное мероприятие из-за свидания с супругой

«Короче, меня пригласили в Кремль, а я проспал. Важное мероприятие, не политическое, но связанное с протоколом. Я проспал. У меня вырубился телефон, разрядился. Мне было страшно так, что я с подобной скоростью никогда не собирался. Но меня извиняет одно обстоятельство. У меня задержали рейс, и я приехал домой в пять утра, а накануне я был в Петербурге. У меня было свидание с моей будущей женой. Мы сидели в машине в аэропорту, а потом я улетел», – поведал телеведущий.
Напомним, что Иван знаком со своей супругой Натальей еще со школьных времен.