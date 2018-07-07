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Иван Ургант не смог прийти на важное мероприятие из-за свидания с супругой

Сегодня, 13:46
К рэперу Басте в его шоу GAZLIVE на YouTube пришел известный телеведущий Иван Ургант.

Иван Ургант не смог прийти на важное мероприятие из-за свидания с супругой
Иван не любит делиться подробностями личной жизни, но в беседе с рэпером сделал исключение. Ургант признался, что несколько лет назад он прибыл с опозданием на важное мероприятие в Кремле.

Иван Ургант не смог прийти на важное мероприятие из-за свидания с супругой


«Короче, меня пригласили в Кремль, а я проспал. Важное мероприятие, не политическое, но связанное с протоколом. Я проспал. У меня вырубился телефон, разрядился. Мне было страшно так, что я с подобной скоростью никогда не собирался. Но меня извиняет одно обстоятельство. У меня задержали рейс, и я приехал домой в пять утра, а накануне я был в Петербурге. У меня было свидание с моей будущей женой. Мы сидели в машине в аэропорту, а потом я улетел», – поведал телеведущий.

Напомним, что Иван знаком со своей супругой Натальей еще со школьных времен.

Иван Ургант не смог прийти на важное мероприятие из-за свидания с супругой

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Ключевые слова: Иван Ургант

Количество просмотров: 455
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Youtube

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