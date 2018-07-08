Елена Ксенофонтова сообщила о том, что полностью выиграла суд против бывшего мужа

«Конечно, написать нужно было еще вчера, но осознание того, что произошло, приходит только сейчас. Три долгих, унизительных судебных процесса в течение двух с половиной лет. Несколько десятков судебных заседаний, после семидесяти перестала считать. Бесчисленное количество экспертиз, психологический, наркологических и т. д., запросов, справок, ходатайств, попыток параллельно организовать новые процессы, о подготовке убийства, например, обвинений, свидетельских показаний, провокаций.
Не говоря уже о море слез, утраченного здоровья, потерянного времени, огромных долгах в связи многочисленными судебными издержками, а самое главное безвозвратно надломленном психическом здоровье двоих несовершеннолетних детей. В итоге, моя дочь со мной и своим братом в доме, который, я надеюсь, больше никто и никогда не захочет у нас отобрать. Я не обречена на пожизненные выплаты нескольких десятков миллионов за то, чего не совершала. Это решение Пресненского суда вчера подтвердил Мосгорсуд», – поведала Ксенофонтова.
Напомним, что первым заявление в суд подал мужчина, обвинив бывшую возлюбленную в побоях и угрозах.