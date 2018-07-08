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Елена Ксенофонтова сообщила о том, что полностью выиграла суд против бывшего мужа

Вчера, 11:20
На протяжении двух лет продолжались судебные разбирательства актрисы Елены Ксенофонтовой, которая прославилась после съемок в сериалах "Кухня" и "Отель Элеон", с экс-супругом.

Елена Ксенофонтова сообщила о том, что полностью выиграла суд против бывшего мужа
Александр Рыжих намеревался отобрать у актрисы подаренную ей квартиру и получить полную опеку над их общей дочкой. На днях же Елена сообщила, что наконец-то все судебные разбирательства закончились, и она одержала победу.

Елена Ксенофонтова сообщила о том, что полностью выиграла суд против бывшего мужа


«Конечно, написать нужно было еще вчера, но осознание того, что произошло, приходит только сейчас. Три долгих, унизительных судебных процесса в течение двух с половиной лет. Несколько десятков судебных заседаний, после семидесяти перестала считать. Бесчисленное количество экспертиз, психологический, наркологических и т. д., запросов, справок, ходатайств, попыток параллельно организовать новые процессы, о подготовке убийства, например, обвинений, свидетельских показаний, провокаций.

Елена Ксенофонтова сообщила о том, что полностью выиграла суд против бывшего мужа


Не говоря уже о море слез, утраченного здоровья, потерянного времени, огромных долгах в связи многочисленными судебными издержками, а самое главное безвозвратно надломленном психическом здоровье двоих несовершеннолетних детей. В итоге, моя дочь со мной и своим братом в доме, который, я надеюсь, больше никто и никогда не захочет у нас отобрать. Я не обречена на пожизненные выплаты нескольких десятков миллионов за то, чего не совершала. Это решение Пресненского суда вчера подтвердил Мосгорсуд», – поведала Ксенофонтова.

Напомним, что первым заявление в суд подал мужчина, обвинив бывшую возлюбленную в побоях и угрозах.

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Ключевые слова: Елена Ксенофонтова

Количество просмотров: 3 640
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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