Елена Ксенофонтова сообщила о том, что полностью выиграла суд против бывшего мужа

Александр Рыжих намеревался отобрать у актрисы подаренную ей квартиру и получить полную опеку над их общей дочкой. На днях же Елена сообщила, что наконец-то все судебные разбирательства закончились, и она одержала победу.«Конечно, написать нужно было еще вчера, но осознание того, что произошло, приходит только сейчас. Три долгих, унизительных судебных процесса в течение двух с половиной лет. Несколько десятков судебных заседаний, после семидесяти перестала считать. Бесчисленное количество экспертиз, психологический, наркологических и т. д., запросов, справок, ходатайств, попыток параллельно организовать новые процессы, о подготовке убийства, например, обвинений, свидетельских показаний, провокаций.Не говоря уже о море слез, утраченного здоровья, потерянного времени, огромных долгах в связи многочисленными судебными издержками, а самое главное безвозвратно надломленном психическом здоровье двоих несовершеннолетних детей. В итоге, моя дочь со мной и своим братом в доме, который, я надеюсь, больше никто и никогда не захочет у нас отобрать. Я не обречена на пожизненные выплаты нескольких десятков миллионов за то, чего не совершала. Это решение Пресненского суда вчера подтвердил Мосгорсуд», – поведала Ксенофонтова.Напомним, что первым заявление в суд подал мужчина, обвинив бывшую возлюбленную в побоях и угрозах.