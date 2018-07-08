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Шура остался без крыши над головой

Вчера, 11:36
15 лет назад певец Шура купил квартиру за сто тысяч долларов.

Шура остался без крыши над головой
Недавно исполнитель в программе "Привет, Андрей!" рассказал о сложной ситуации, которая с ним произошла. В то время, когда Шура купил квартиру, он сидел на наркотиках, и, не подумав, переписал свою квартиру на чужих людей.

Шура остался без крыши над головой


«Живу спокойно, никто меня не трогает, выплачиваю за квартиру деньги, все бумаги у меня на руках. Как-то во время дня рождения, спускаюсь в ларек за водичкой, там стоят два молодых человека с документами на мою квартиру и говорят мне, мол, ах, извините, эту квартиру отдали за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно. К этим людям я претензий не имею, зато ищу человека, на которого была записана недвижимость. Зовут его Мурад Арабов. Сейчас мне очень тяжело. Я столько лет прожил в своей квартире и так люблю ее. Два месяца у меня осталось на то, чтобы придумать, куда уехать. В свои 43 года я – бомж», – поведал артист.

Теперь же Шура хочет купить новую недвижимость, и ему придется брать ипотеку без первоначального взноса.

Шура остался без крыши над головой

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Ключевые слова: Шура

Количество просмотров: 5 681
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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