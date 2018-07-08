Шура остался без крыши над головой

Недавно исполнитель в программе "Привет, Андрей!" рассказал о сложной ситуации, которая с ним произошла. В то время, когда Шура купил квартиру, он сидел на наркотиках, и, не подумав, переписал свою квартиру на чужих людей.«Живу спокойно, никто меня не трогает, выплачиваю за квартиру деньги, все бумаги у меня на руках. Как-то во время дня рождения, спускаюсь в ларек за водичкой, там стоят два молодых человека с документами на мою квартиру и говорят мне, мол, ах, извините, эту квартиру отдали за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно. К этим людям я претензий не имею, зато ищу человека, на которого была записана недвижимость. Зовут его Мурад Арабов. Сейчас мне очень тяжело. Я столько лет прожил в своей квартире и так люблю ее. Два месяца у меня осталось на то, чтобы придумать, куда уехать. В свои 43 года я – бомж», – поведал артист.Теперь же Шура хочет купить новую недвижимость, и ему придется брать ипотеку без первоначального взноса.