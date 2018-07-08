Глеб Матвейчук заступился за маму, которую оскорбила Анастасия Макеева

«Каждый месяц «добрые» люди присылают мне очередное интервью бывшей жены, в котором она объявляет новую версию, почему мы расстались… Эти рассказы я воспринимал спокойно до тех пор, пока они не стали касаться близких мне людей. После первой публикации я просил Анастасию только об одном – не трогать мою мать! Она пожилой человек, перенесла много операций, у нее слабое здоровье. При этом маме постоянно приходится сталкиваться с необоснованными обвинениями в свой адрес, читать о себе выдуманную ерунду. Мама у меня добрый человек. Настю она любила, всегда считала талантливой и много в чем помогала», – заявил Матвейчук.
Глеб сообщил, что общаться с Настей не намерен, но тем не менее хочет, чтобы она была счастлива.