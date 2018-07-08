Глеб Матвейчук заступился за маму, которую оскорбила Анастасия Макеева

Два года назад знаменитости шокировали известием о своем разводе, но расстаться друзьями им не удалось. На протяжении всего этого времени Глеб никак не комментировал данную ситуацию, но его терпению пришел конец.«Каждый месяц «добрые» люди присылают мне очередное интервью бывшей жены, в котором она объявляет новую версию, почему мы расстались… Эти рассказы я воспринимал спокойно до тех пор, пока они не стали касаться близких мне людей. После первой публикации я просил Анастасию только об одном – не трогать мою мать! Она пожилой человек, перенесла много операций, у нее слабое здоровье. При этом маме постоянно приходится сталкиваться с необоснованными обвинениями в свой адрес, читать о себе выдуманную ерунду. Мама у меня добрый человек. Настю она любила, всегда считала талантливой и много в чем помогала», – заявил Матвейчук.Глеб сообщил, что общаться с Настей не намерен, но тем не менее хочет, чтобы она была счастлива.