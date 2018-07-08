Бруклин Бекхэм похвастался накачанным телом в полотенце

Молодой человек сделал татуировки, как у своего отца, и их у него уже больше десяти. На днях же Бруклин решил показать пользователям Сети некоторые из тату, заодно свести с ума своих поклонниц.В разделе сторис в Инстаграм у молодого человека появилась фотография, на которой он запечатлен только с полотенцам на бедрах, при этом демонстрируя голый торс. Подписчицы Бруклина пришли в восторг от его физической формы.