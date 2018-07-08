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Бруклин Бекхэм похвастался накачанным телом в полотенце

Вчера, 12:01
Старший сын знаменитой пары Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин является чуть ли не более популярным, чем его звездные родители.

Бруклин Бекхэм похвастался накачанным телом в полотенце
Молодой человек сделал татуировки, как у своего отца, и их у него уже больше десяти. На днях же Бруклин решил показать пользователям Сети некоторые из тату, заодно свести с ума своих поклонниц.

Бруклин Бекхэм похвастался накачанным телом в полотенце


В разделе сторис в Инстаграм у молодого человека появилась фотография, на которой он запечатлен только с полотенцам на бедрах, при этом демонстрируя голый торс. Подписчицы Бруклина пришли в восторг от его физической формы.

Бруклин Бекхэм похвастался накачанным телом в полотенце

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Ключевые слова: Бруклин Бекхэм

Количество просмотров: 3 003
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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