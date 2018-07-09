Сергей Сафронов не доверяет экстрасенсам

В недавнем интервью Сергей рассказал о своем отношении к способностям экстрасенсов. Оказывается, что он не верит в их магию и скептически относится к тому, что они делают.«Вот даже сейчас многие, кто считает себя магами, пишут, что у меня будет сынок. Но мы-то с вами знаем, что доченька. И как после этого к ним относиться?! Я не имею права впустить в себя веру в черную или белую магию, иначе она заработает. А если начну в это верить, то на «Битве экстрасенсов» буду Верой Сотниковой, а не Сергеем Сафроновым. Я стану все время плакать, бояться, волноваться... А должен быть объективным, сохранять хладнокровие», — поведал Сафронов.Стоит отметить, что сейчас Сергей и его супруга находятся в ожидании малыша, в скором времени у них родится дочь.