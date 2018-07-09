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Сергей Сафронов не доверяет экстрасенсам

Сегодня, 11:02
Известный иллюзионист Сергей Сафронов ведет шоу "Битва экстрасенсов".

Сергей Сафронов не доверяет экстрасенсам
В недавнем интервью Сергей рассказал о своем отношении к способностям экстрасенсов. Оказывается, что он не верит в их магию и скептически относится к тому, что они делают.

Сергей Сафронов не доверяет экстрасенсам


«Вот даже сейчас многие, кто считает себя магами, пишут, что у меня будет сынок. Но мы-то с вами знаем, что доченька. И как после этого к ним относиться?! Я не имею права впустить в себя веру в черную или белую магию, иначе она заработает. А если начну в это верить, то на «Битве экстрасенсов» буду Верой Сотниковой, а не Сергеем Сафроновым. Я стану все время плакать, бояться, волноваться... А должен быть объективным, сохранять хладнокровие», — поведал Сафронов.

Стоит отметить, что сейчас Сергей и его супруга находятся в ожидании малыша, в скором времени у них родится дочь.

Сергей Сафронов не доверяет экстрасенсам

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Ключевые слова: Сергей Сафронов

Количество просмотров: 1 560
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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