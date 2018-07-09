Хмурое лицо Филиппа Киркорова на снимке в одних плавках напугало его фанатов

Недавно в микроблоге исполнителя появилась фотография, на которой он позирует в бассейне в одних плавках. Но подписчики не оценили снимок звезды, лицо Филиппа на фото получилось хмурым, а также фолловеры заметили, что артисту не помешало бы похудеть."Какой страшный на фото", "Ой, а я думала что за индус", "Филя ты что такой злой?", "Как черт из табакерки. ..что то страшненький какой то...", "Фуу страх божий такой старый", - отметили пользователи Сети.Напомним, что у Киркорова подрастают двое детей, которым он старается уделять все свое свободное время.