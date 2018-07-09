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Полина Гагарина рассказала о том, как прошел отпуск в Греции

Сегодня, 11:18
Недавно популярная певица Полина Гагарина вместе с супругом Дмитрием Исхаковым и детьми вернулась из отпуска, который они провели в Греции.

Полина Гагарина рассказала о том, как прошел отпуск в Греции
Исполнительница активно делилась с фанатами красочными пляжными снимками, которые производили фурор среди ее фоллловеров. Вернувшись в Москву, Полина поделилась с подписчиками своими впечатлениями от отдыха.

Полина Гагарина рассказала о том, как прошел отпуск в Греции


"Это был такой душевный и веселый отдых! Счастье — быть вместе, счастье — видеть, как смеется мама, счастье — делать куличики и песочные замки с дочерью первый раз, счастье — видеть такого большого и заботливого сына, счастье — когда у мужа самое крутое чувство юмора, счастье — говорить на греческом, счастье — есть невероятно вкусные блюда из детства, счастье — чистейшее море, голубое небо и палящее солнце! Спасибо, любимая Греция! Мы вернемся!" - заявила Гагарина.

Полина часто делится с поклонниками забавными фотографиями или видео, на которых не боится показаться смешной.

Полина Гагарина рассказала о том, как прошел отпуск в Греции

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Ключевые слова: Полина Гагарина

Количество просмотров: 2 353
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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