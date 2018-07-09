Полина Гагарина рассказала о том, как прошел отпуск в Греции

Исполнительница активно делилась с фанатами красочными пляжными снимками, которые производили фурор среди ее фоллловеров. Вернувшись в Москву, Полина поделилась с подписчиками своими впечатлениями от отдыха."Это был такой душевный и веселый отдых! Счастье — быть вместе, счастье — видеть, как смеется мама, счастье — делать куличики и песочные замки с дочерью первый раз, счастье — видеть такого большого и заботливого сына, счастье — когда у мужа самое крутое чувство юмора, счастье — говорить на греческом, счастье — есть невероятно вкусные блюда из детства, счастье — чистейшее море, голубое небо и палящее солнце! Спасибо, любимая Греция! Мы вернемся!" - заявила Гагарина.Полина часто делится с поклонниками забавными фотографиями или видео, на которых не боится показаться смешной.